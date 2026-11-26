Mantener los suelos limpios y fregados en el día a día supone un esfuerzo constante en viviendas con niños, mascotas o agendas ajustadas. El robot aspirador y friegasuelos Conga R500 plantea un avance en la limpieza automatizada al combinar un sistema de fregado continuo con una estación base integral que lava y seca el rodillo con agua caliente y aire. Con 25.000 Pa de potencia de succión y navegación asistida por inteligencia artificial, este modelo está concebido para abordar las limitaciones habituales de los robots domésticos, y actualmente cuenta con un descuento del 29% en Cecotec por el Black Friday.

Rodillo extensible AlwaysClean, 25.000 Pa y base All-in-Home a 75ºC

Fregado profesional continuo AlwaysClean : inyecta agua limpia mediante 16 AquaJets, escurre los residuos y mantiene el rodillo en condiciones óptimas durante todo el recorrido.

: inyecta agua limpia mediante 16 AquaJets, escurre los residuos y mantiene el rodillo en condiciones óptimas durante todo el recorrido. Potencia Ungravity Motor de 25.000 Pa : elevada capacidad de succión para extraer el polvo acumulado en alfombras de pelo largo y juntas.

: elevada capacidad de succión para extraer el polvo acumulado en alfombras de pelo largo y juntas. Sistema extensible y elevable DuoXtend : desplaza el rodillo RollerXtend y el cepillo lateral hacia los bordes para alcanzar esquinas, rodapiés y zonas bajas.

: desplaza el rodillo RollerXtend y el cepillo lateral hacia los bordes para alcanzar esquinas, rodapiés y zonas bajas. Navegación inteligente IA Pro con visión nocturna : identifica y esquiva pequeños obstáculos, diferencia tipos de suelo y localiza manchas líquidas para actuar con precisión.

: identifica y esquiva pequeños obstáculos, diferencia tipos de suelo y localiza manchas líquidas para actuar con precisión. Cepillo antienredos HairCut Brush : integra cuchillas internas diseñadas para cortar el cabello largo y el pelo de mascotas e impedir obstrucciones.

: integra cuchillas internas diseñadas para cortar el cabello largo y el pelo de mascotas e impedir obstrucciones. Estación de mantenimiento con agua y aire caliente: autovacía el depósito durante hasta 120 días, lava el rodillo a 75ºC y lo seca con aire caliente para evitar malos olores.

¿Por qué elegir el Conga R500 frente a otros robots friegasuelos?

Robot aspirador y friegasuelos Conga R500 Cecotec

Lo que más destaca del Conga R500 es su capacidad para realizar un fregado activo sin arrastrar la suciedad acumulada. A diferencia de los sistemas de mopa fija que se saturan con rapidez, el rodillo AlwaysClean se aclara y escurre de forma constante. Además, la tecnología HopWheel facilita superar desniveles y umbrales de hasta 50 mm, mientras que el sistema BrushUp eleva los cepillos de aspiración ante derrames líquidos para evitar que se mojen.

Otro de sus puntos fuertes es la estación All-in Home junto con el cepillo HairCut. Prescindir del lavado manual de mopas gracias al agua a 75ºC y reducir la necesidad de retirar cabellos enredados simplifica el mantenimiento, mientras que el alcance lateral del rodillo extensible mejora el acabado en paredes y esquinas.

Perfil de usuario idóneo para el robot Conga R500

Hogares con mascotas o personas con cabello largo : usuarios que buscan minimizar los enredos y atascos en el cepillo principal durante el aspirado.

: usuarios que buscan minimizar los enredos y atascos en el cepillo principal durante el aspirado. Quienes priorizan un fregado eficaz : personas que necesitan retirar manchas secas o salpicaduras cotidianas en cocinas y salones con mayor eficacia que una mopa convencional.

: personas que necesitan retirar manchas secas o salpicaduras cotidianas en cocinas y salones con mayor eficacia que una mopa convencional. Viviendas con desniveles, alfombras o rincones exigentes : hogares que requieren superación de obstáculos de hasta 50 mm y cobertura precisa en bordes.

: hogares que requieren superación de obstáculos de hasta 50 mm y cobertura precisa en bordes. Usuarios que buscan un mantenimiento espaciado: quienes prefieren delegar el vaciado de polvo, el lavado a 75ºC y el secado térmico en una estación automatizada.

Si buscas un robot aspirador y friegasuelos con alto nivel de automatización, buena capacidad de succión y mantenimiento asistido, el Conga R500 es una alternativa muy sólida dentro de su segmento. Aprovecha el descuento del 29% en Cecotec por el Black Friday para adquirirlo al mejor precio.

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