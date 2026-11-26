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¿Te toca celebrar la Nochebuena o la Nochevieja este año en casa? Con todo lo que implica: decorar la mesa, preparar con tiempo el menú de la comida o la cena, hacer la compra… Si quieres sorprender a los tuyos, acertar con las recetas que elijas y que no se te enfríe el segundo mientras os termináis los primeros (es más importante de lo que parece), tienes que fichar el robot de cocina 4,5 L i-Companion Touch de Moulinex.

Es uno de los más avanzados del mercado, con funciones que te ayudan a hacer la compra según la receta, que mantienen calientes tus platos y una pantalla a color con los pasos a seguir. Un chollo que cuesta 200€ menos este Black Friday en la web de Moulinex ¡y con un 15% extra con el cupón ELESPANOL15!

¿Qué tiene de especial este robot de cocina Moulinex?

Bol de acero inoxidable con 4,5 litros de capacidad total.

Pantalla táctil a color que muestra los pasos de cada receta con texto, fotos y vídeos.

Función de mantener caliente para que no se te enfríen los platos.

Desde la app gratuita de Moulinex puedes hacer la lista de la compra según las recetas que elijas.

15 años de disponibilidad de recambios.

Tus recetas navideñas más deliciosas con este robot de Moulinex

robot de cocina 4,5 L i-Companion Touch de Moulinex Moulinex

El robot de cocina 4,5 L i-Companion Touch de Moulinex te va a salvar el menú de estas fiestas, y va a ser un dispositivo muy práctico en casa el resto del año. Entre sus accesorios, viene con cuchilla picadora, mezcladora, batidora, cuchilla de amasado y hasta con un modo manual para adaptar la velocidad, el tiempo y la temperatura a cada receta.

Y si no eres muy 'cocinillas', es tan fácil como seguir los pasos del robot para crear recetas dignas de un chef. Al terminar, todas las piezas de este robot de cocina Moulinex rebajado se pueden meter en el lavavajillas y el propio robot tiene un programa de autolimpieza.

Ofertas Black Month en Moulinex y un 15% extra con este cupón

Moulinex lleva todo el mes celebrando su Black Friday, al que han bautizado como Black Month, con una selección muy potente de descuentos para equipar tu cocina. Además de este robot de cocina, puedes fichar muchos otros modelos, así como freidoras de aire, cafeteras Krups y batidoras de vaso.

Además, viene de maravilla ahora que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina: son electrodomésticos ideales para las comidas y cenas navideñas. Y si te parece poco, con el código descuento exclusivo ELESPANOL15 te puedes ahorrar un 15% extra en la web de Moulinex. Y date prisa, porque el Black Month termina el 29 de noviembre.

¿Lo quieres? Aprovecha que todavía te quedan varios días de Black Month por delante para equipar tu cocina con este robot Moulinex o con cualquier otro dispositivo rebajado. ¡Chollazo!

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