Son muchos los dentistas que recomiendan comprar un cepillo eléctrico porque reducen la placa y la inflamación de las encías en un porcentaje mayor que los manuales. Además, con los temporizadores integrados y los avisos por zonas ayudan a cepillar el tiempo recomendado y de forma uniforme. Un cepillo manual bien usado también funciona, pero si quieres subir tu nivel de higiene bucal, ¡aprovecha esta oferta!

El cepillo de dientes eléctrico con pantalla táctil ya no es un lujo reservado a unos pocos. En la Black Week de Lidl, donde puedes encontrar descuentos de hasta el 60 %, el Oclean X Pro Digital baja de 109,90 € a 49,99 €. Casi 60 € de ahorro que te permitirán estrenar una rutina de cepillado mucho más eficaz.

Oclean X Pro Digital

Oclean X Pro .jpg Oclean X Pro Digital

Lo primero por lo que destaca es por su pantalla táctil inteligente que ofrece retroalimentación mientras te cepillas: así sabes qué zonas faltan y cómo vas. Viene con Bluetooth, 29 idiomas y te permite personalizar tu plan de cepillado.

Por dentro, lleva un potente motor magnético que alcanza 84.000 movimientos por minuto, con 32 niveles de intensidad personalizables y distintos modos seleccionables para adaptar el cepillado a tu encía, a tus dientes y a tus preferencias. Su cabezal ha sido diseñado para llegar a las zonas más difíciles.

Podrás cepillarte el tiempo recomendado sin mirar el reloj, porque viene con un temporizador de 2 minutos y la función QuadPacer, que te avisa cada 30 segundos de que tienes que cambiar de zona. También avisa cuando queda poca batería y es resistente a las salpicaduras. Además, es ligero, sólo pesa 99 g. En la caja vienen 2 cabezales, un cargador de pared 2 en 1 y un cable de carga USB. Está disponible en dorado y plateado.

Una compra muy completa, por tan solo 49,99 € en las ofertas de la Black Week de Lidl, frente a los 109,90 € de su precio original. Comprar en Lidl Online además significa contar con devolución gratuita, financiación con Aplazame y obtener puntos para tu Lidl Plus. El envío es gratis a partir de 79 € con cuenta Lidl, así que, en este caso no estaría cubierto.

Un cepillo eléctrico con pantalla y accesorios incluidos, con modos personalizables y a menos de la mitad de su precio anterior. El cepillo Oclean X Pro Digital es una oferta activa sólo durante la Black Week de Lidl que está a punto de acabar.

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