La marca rebaja tres herramientas para secar, alisar y moldear el cabello, con distintas tecnologías para conseguir acabados pulidos, naturales o con volumen.

Dyson tiene los aliados que necesitas para presumir de melena... ¡y este Black Friday están rebajados!

Cada cabello y cada día piden algo diferente, pero eso no significa que tengas que llenar el baño de herramientas. Da igual si buscas un acabado liso y pulido, una melena con movimiento o un peinado con volumen... Dyson cuenta con dispositivos que te permiten secar, alisar y moldear tu pelo sin tener que pasar demasiado tiempo frente al espejo.

Estos aparatos cuentan con distintas tecnologías, pensadas para conseguir resultados versátiles y cuidar el cabello durante el peinado. Y ahora hay un motivo más para echarles un vistazo: el Black Friday de Dyson trae descuentos en algunos de sus modelos.

Hemos seleccionado tres herramientas realmente útiles para quienes tienen el pelo liso u ondulado y quieren reducir el encrespamiento y conseguir una melena suave, brillante y con el acabado que más les guste. Sigue leyendo, que te contamos por qué se van a convertir en tu mejor compra del Black Friday.

Dyson Airstrait

Dyson Airstrait.jpg Dyson Airstrait

Este Black Friday puedes conseguir la Dyson Airstrait por 299€, lo que supone un descuento de 100 eurazos. Y aunque a simple vista lo parezca, no es una plancha convencional:

Hablamos de una plancha secador que permite pasar de cabello mojado a seco y alisado en un solo paso, gracias a un potente flujo de aire que evita la necesidad de utilizar placas calientes. Asimismo, su tecnología ayuda a conseguir una melena lisa, suave y natural, con movimiento y brillo, al tiempo que reduce el encrespamiento y controla los cabellos rebeldes.

Dyson Airwrap i.d.

Dyson Airwrap.jpg Dyson Airwrap

Otra herramienta top de Dyson para dejar tu melena perfecta es el Dyson Airwrap i.d.™ Liso+Ondulado, un moldeador multifunción perfecto para ti si te gusta lucir a menudo peinados diferentes. Y es que con sus distintos accesorios permite secar, rizar, moldear y alisar el cabello, además de controlar los cabellos rebeldes.

Su tecnología de efecto Coanda utiliza el flujo de aire para atraer y moldear el pelo alrededor de los accesorios, facilitando la creación de diferentes acabados. También se conecta a la aplicación MyDyson e incorpora la función i.d. curl™, que personaliza la secuencia de rizado.

Por supuesto, tiene un muy buen descuento por el Black Friday. Concretamente, si lo compras ahora podrás ahorrarte nada más y nada menos que 150 eurazos. ¿Todavía te lo vas a pensar?

Dyson Supersonic Nural

Dyson Supersonic.jpg Dyson Supersonic

Protege tu pelo y realza su brillo natural con la tercera herramienta de cuidado del cabello que queremos recomendarte: el Dyson Supersonic Nural™ Liso+Ondulado. Es para ti si buscas un secado rápido sin descuidar el cuidado del cabello, pues gracias a su tecnología adapta automáticamente el funcionamiento para proteger tanto el pelo como el cuero cabelludo.

Además, incorpora el modo Scalp Protect, que ayuda a mejorar la retención de humedad del cuero cabelludo, y sus accesorios permiten conseguir un acabado más liso, controlar el encrespamiento y realzar el brillo natural de la melena.

No importa si buscas simplificar el secado y conseguir un acabado natural, si prefieres alisar el pelo sin recurrir a las placas calientes o si quieres una herramienta que también te permita crear ondas y aportar volumen. Estas tres alternativas de Dyson responden a necesidades diferentes y pueden ayudarte a experimentar con distintos peinados.

Sin olvidarnos, por supuesto, de que la marca tiene muy buenas ofertas por el Black Friday, de manera que ahora es una buena ocasión para conseguirlas a un precio más ajustado, con descuentos que permiten invertir en tecnología para el cuidado del cabello y renovar tus básicos de peinado.

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