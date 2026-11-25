Adiós a las manchas con el descuento de 80 € de SharkNinja en su quitamanchas portátil más vendido

Enhorabuena, acabas de descubrir el mejor limpiador de tapicerías del mercado, el que de verdad se lleva las manchas del café, del vino y de tus mascotas. Las manchas no avisan. El café siempre acaba cayéndose en la alfombra más clarita de la casa. El vino sabe de sobra cuando el sofá es nuevo. El perro llega con las patas sucias y ¿a dónde va?: directamente al sofá. Te suena, ¿verdad? Pues estos momentos pueden dejar de ser una auténtica angustia si aprovechas el Black Friday de SharkNinja.

El quitamanchas portátil Shark StainForce está rebajado 80 €, ahora cuesta sólo 109,99 €, y con el cupón ELESPAÑOL, puedes sumar otro 10 % de descuento extra. ¡Una gran oportunidad!

Shark StainForce

Shark StainForce.jpg Shark StainForce

Si has llegado hasta aquí es porque necesitas más razones para comprar el quitamanchas de SharkNinja, pues bien, su gran baza es el sistema de doble acción. Un spray con dos fórmulas, Deep Clean Max y Oxy Multiplier Max, que se mezclan y se activan al contacto, y que según Shark ofrece 30 veces más potencia antimanchas que otros aparatos, ¡está probado en su laboratorio! Después, su motor doble aspira el líquido y la suciedad directamente del tejido, sin dejar rastro.

Al ser inalámbrico, se puede usar en cualquier ángulo o rincón, y cuenta con una batería con unos 15 minutos de autonomía y 3 horas de recarga, suficiente para tratar varias manchas de una sola pasada. Dispone de un doble depósito que separa el agua limpia del agua sucia, y la función Rinse & Go ayuda a limpiar el aparato al terminar.

Incluye tres boquillas: para manchas resistentes, boquilla ancha y boquilla estrecha especial para rincones difíciles. También viene con las dos fórmulas de 250 ml, un cargador con imán y una base con asa.

Con todo ello, este quitamanchas portátil es perfecto para eliminar las manchas del día a día: café, vino, aceite, barro, rotulador permanente, mascotas... Funciona en sofás, alfombras, moquetas, escaleras y asientos del coche. Pero cuidado porque no está pensado para lana.

Su precio actual es de 109,99 € frente a los 189,99 € originales, y si aplicas el cupón ELESPAÑOL, el precio podría bajar más. El momento perfecto para comprar un limpia tapicerías por menos de 100 €.

En definitiva, un quitamanchas potente, sin cables y con un descuento doble. Además, si en casa también necesitas renovar la aspiradora, el cupón ELESPAÑOL-CASA te permite canjear un 15 % en la sección de aspiradoras. Dos cupones para limpiar a fondo y ahorrar aún más.

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