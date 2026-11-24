La marca rebaja algunos de sus dispositivos más populares y ofrece ventajas adicionales al comprar en su web oficial, como envío gratuito y financiación flexible.

El Black Friday de Dyson ya ha arrancado y llega cargado de ofertas que alcanzan el 40% de descuento en algunos de sus dispositivos. Es indiscutible que se trata del mejor momento del año para descubrir su tecnología y conseguir a un precio más atractivo esos productos que llevas tiempo queriendo probar o que te permitan renovar esos que ya tienes en casa y empiezan a fallar. Su catálogo abarca distintas categorías, desde soluciones para el hogar hasta dispositivos de cuidado personal, por lo que merece la pena echar un vistazo a las promociones disponibles. Nosotros, esta vez, hemos recopilado los chollazos más top en cuidado capilar.

Además, comprar en la tienda online oficial de Dyson no solo tiene descuentos, sino también otras ventajas. Entre ellas, el envío gratuito en 24/48 horas para los pedidos realizados antes de las 17:00h, la posibilidad de realizar devoluciones hasta el 31 de enero y opciones de financiación flexible de hasta 10 meses.

Como te decíamos, nosotros hemos escogido cinco herramientas de Dyson para el cuidado del cabello cuya tecnología y prestaciones han captado nuestra atención. Te contamos qué ofrece cada una, cuáles son sus puntos fuertes y cuánto puedes ahorrar durante estas rebajas.

Secador de pelo Dyson Supersonic™ Rizado+Muy Rizado

Dyson Supersonic™ Rizado+Muy Rizado Dyson

El Dyson Supersonic™ Rizado+Muy Rizado es un secador perfecto para cuidar y secar el cabello con una tecnología que evita el calor extremo. Ofrece un secado rápido con un control preciso de la temperatura, dos aspectos importantes para conseguir un buen resultado sin someter la melena a un exceso de calor. Además, esta versión está diseñada para cabellos rizados y muy rizados, por lo que resulta una alternativa genial para ti si buscas un secador adaptado a las necesidades de este tipo de cabello.

Su diseño y tecnología permiten disfrutar de una experiencia de secado innovadora, con la calidad que caracteriza a los dispositivos de cuidado capilar de Dyson. Y ahora puedes conseguirlo con una rebaja de 90 euros respecto a su precio recomendado.

Plancha secador de pelo Dyson Airstrait

Dyson Airstrait Dyson

¿Y si pudieras alisar tu cabello directamente después de lavarlo, sin tener que utilizar primero el secador? Pues esto es posible gracias a la plancha Dyson Airstrait™, que aúna el secado y el alisado en un solo dispositivo gracias a un sistema que utiliza aire para moldear el pelo de mojado a seco. Así, permite simplificar la rutina y conseguir un acabado liso sin recurrir a las placas calientes tradicionales.

Una de sus principales diferencias es precisamente que prescinde de las placas calientes y está diseñada para alisar sin daños por calor. Una opción fantástica para ti si buscas una herramienta versátil que te permita ahorrar pasos y tiempo frente al espejo. Además, durante el Black Friday puedes conseguirla con 100 euros de descuento sobre su precio habitual, un buen aliciente para hacerte con ella y no esperar más tiempo.

Secador de pelo Dyson Supersonic™ Liso+Ondulado

Dyson Supersonic™ Liso+Ondulado Dyson

Conseguir un secado rápido sin someter el cabello a temperaturas extremas es una de las ventajas del Dyson Supersonic™ Liso+Ondulado, otra ganga que hemos encontrado navegando en la web de Dyson. Este secador garantiza un secado innovador con un control preciso del calor, ayudando a proteger el cabello frente a la exposición a temperaturas excesivas.

¿Para quién es ideal? Para ti si buscas cuidar tu melena a la vez que agilizas tu rutina de peinado. Además, cuenta con una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas, un dato que permite hacerse una idea de la buena acogida que tiene entre quienes ya lo han probado. Su precio también resulta ahora más atractivo: durante el Black Friday puedes conseguir este modelo en azul de Prusia y cobre con 90 euros de descuento.

Moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap™ Origin

Dyson Airwrap™ Origin Dyson

La cuarta de las opciones que te mostramos es un moldeador Dyson que te permitirá hacerte diferentes peinados sin llenar el baño de aparatos. Y es que tiene tres funciones diferentes: permite secar, dar forma y rizar el cabello con diferentes accesorios intercambiables. Su tecnología de efecto Coanda utiliza un motor digital Dyson V9 que alcanza las 110.000 revoluciones por minuto para dirigir el aire y facilitar el peinado. Asimismo, incorpora cilindros bidireccionales de 40 mm con los que puedes crear rizos en ambas direcciones.

El set también incluye un cepillo antienredos para dar forma y peinar sin enganchones, aparte de un secador rápido. Ah, y no nos olvidemos de otra cosa que nos gusta mucho de él: el control inteligente de la temperatura, que la mide 40 veces por segundo para ayudar a proteger el brillo natural del cabello y evitar daños por calor.

Secador de pelo Dyson Supersonic r™ Liso + Ondulado

Dyson Supersonic r™ Liso + Ondulado Dyson

La última opción que te traemos para aprovechar el Black Friday de Dyson es el nuevo secador Supersonic r™ Liso + Ondulado, un dispositivo con el que conseguir un secado rápido y preciso con un acabado más brillante. Se trata del secador más potente y ligero de la marca, con un diseño rediseñado que es un 30% más pequeño y un 20% más ligero que su versión anterior, y pesa tan solo 325 gramos. Su motor Dyson Hyperdymium™ alcanza las 110.000 revoluciones por minuto y genera un flujo de aire de alta presión para concentrar el calor justo donde se necesita.

También incorpora cinco accesorios inteligentes que ajustan automáticamente la temperatura y el flujo de aire para facilitar el peinado. Además, su tecnología de iones cargados negativamente ayuda a reducir la electricidad estática y controlar el encrespamiento hasta un 46%.

Estos son solamente algunos de los chollos que nosotros hemos encontrado buceando entre las ofertas del Black Friday de Dyson. Pero ya te adelantamos que los descuentos no terminan aquí, sino que tienes todo un mundo de posibilidades para que elijas el aparato con tecnología Dyson que mejor se adapte a ti. Los descuentos llegan hasta el 40%, pero aparte de esto, hay otros beneficios que obtendrás al comprar directamente en la web de la marca.

Si comprar en la web oficial de Dyson durante su Black Friday, conseguirás envío gratuito en 24 o 48 horas para pedidos realizados antes de las 17:00h, devoluciones hasta el 31 de enero y financiación de hasta 10 meses. Eso sí, las promociones son por tiempo limitado y están sujetas a disponibilidad, por lo que te recomendamos no pensártelo mucho y aprovecharlas antes de que terminen.

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