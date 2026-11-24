DAZN tira la casa por la ventana este Black Friday: 50% en el Barça-Atleti y el resto de LaLiga

El Black Friday ha llegado pisando fuerte a DAZN, hasta el punto de que acaban de lanzar el mayor descuento de su historia: un 50% en todos sus planes anuales. Si solo te interesa ver LaLiga, el Plan Fútbol incluye 5 partidos por jornada (y el partido en abierto), además de fútbol femenino, la Segunda División y todo el fútbol internacional. Antes costaba 219,99€ al año y ahora, con la oferta de Black Friday, se queda a solo 109,99€.

Seas del equipo que seas, si disfrutas viendo fútbol, con el descuentazo de DAZN te va a costar menos de 10€ al mes. Y si quieres aprovechar para incluir motor o baloncesto en tu suscripción, el Plan Premium incluye el fútbol y el resto de deportes, ¡y también está rebajado un 50%! Tienes hasta el 6 de diciembre para suscribirte.

¿Por qué suscribirte a DAZN este Black Friday?

Todos los planes anuales están al 50% hasta el 6 de diciembre.

Solo pagarás 9,20€ al mes por ver lo mejor de LaLiga y el fútbol internacional.

Más ahorro si optas por el Plan Premium, que incluye el contenido del Plan Fútbol + deporte y motor.

El descuento aplica a los próximos 12 meses.

DAZN rebaja al 50% todos sus planes anuales este Black Friday

DAZN Black Friday DAZN

DAZN ha lanzado el mayor descuento de su historia este Black Friday: un 50% de descuento en todos sus planes anuales si te suscribes a partir de hoy y antes del 6 de diciembre. Sin trucos. ¿Y qué consigues? Todo un año de deporte con el plan que elijas —Fútbol, Motor, Baloncesto y Premium— a mitad de precio.

En el caso del Plan Fútbol de DAZN, el precio durante el Black Friday es de 109,99€ anuales, frente a los 219,99€ que cuesta normalmente. Es decir, menos de 10€ al mes por ver:

5 partidos de LaLiga por jornada, más el partido en abierto.

LaLiga Hypermotion y la Liga F.

Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie y Liga Portugal.

NFL.

Y si quieres ver el mejor fútbol y además todo el motor y el baloncesto, puedes optar por el Plan Premium, que lo incluye todo. En este caso, el chollo es mayor: todo el deporte durante 12 meses por 175,99€ (sin descuento, el precio era 351,99€ anuales).

Los partidos más destacados de las próximas semanas en DAZN

LaLiga continúa este fin de semana en DAZN, con partidazos como el Real Madrid - Alavés (28 de noviembre a las 21:00), el Deportivo - Barça (29 de noviembre a las 16:15) o el Real Sociedad - Sevilla (29 de noviembre a las 21:00).

Eso sí, uno de los grandes atractivos —incluido en el Plan Fútbol de DAZN— es el choque entre el Barça y el Atleti el miércoles 2 de diciembre a partir de las 21:30 en el Camp Nou. Es un partido adelantado de la jornada 23 de LaLiga, ya que los dos equipos disputarán la Supercopa de España el fin de semana que se debería disputar la J23. ¡Un partidazo de alto nivel en lo más alto de la clasificación!

¿No vas a aprovechar la oferta? DAZN rebaja al 50% todos sus planes para ver LaLiga, fútbol internacional, motor, baloncesto (o todo a la vez) a mitad de precio. ¡Suscríbete antes del 6 de diciembre!

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