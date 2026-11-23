Revolution tiene uno de los calendarios de adviento de belleza más completos: 24 productos ¡y rebajado a menos de 45€ en el Black Friday de Amazon!

¿Aún no tienes calendario de adviento? Es una de las costumbres que dan por inaugurada la Navidad: abrir una sorpresa todos los días —que hace unos años era una chocolatina o dulce para los más pequeños— del 1 al 24 de diciembre. La cuenta atrás oficial para la Navidad. Sin embargo, el mercado de los calendarios de adviento ha crecido una barbaridad en los últimos años y hoy los encontramos para todos los gustos.

Si te gusta la belleza, maquillarte y cuidarte la piel, y aún no tienes calendario de adviento, tienes que fichar el calendario de adviento de belleza 2026 de Revolution Beauty London. Un calendario con 24 productos que está rebajado un 28% en el Black Friday de Amazon ¡y cuesta menos de 45€!

¿Por qué comprar este calendario de adviento de Revolution Beauty London?

Incluye 24 sorpresas beauty para abrir entre el 1 y el 24 de diciembre.

10 productos de tamaño completo, 8 minis y 6 accesorios.

Son bestsellers, productos nuevos y fórmulas que toda beauty-lover tiene que tener en su neceser.

El calendario de adviento de Revolution está rebajado un 28% en el Black Friday de Amazon.

Todo lo que incluye el calendario de adviento 2026 de belleza

calendario de adviento de belleza 2026 de Revolution Beauty London Revolution

El calendario de adviento de belleza 2026 de Revolution Beauty London es la compra perfecta para ti, si aún no tienes calendario de adviento, o para regalar a tu hija, hermana, novia, madre o amiga. ¡No vas a fallar! Incluye 24 sorpresas beauty, con 10 productos de tamaño completo, 8 minis y 6 accesorios.

Cada día (si tienes paciencia y sabes esperar), encontrarás un producto para labios, cejas, ojos o rostro en distintos formatos y tonos. Perfecto para sorprender a cualquier amante del maquillaje. Además, todas las fórmulas son veganas y cruelty free. ¡Doble motivo para comprarlo!

¡Es una Gran Oferta de Black Friday en Amazon!

Gran Oferta de Black Friday. Así es como Amazon ha etiquetado este calendario de adviento en la plataforma, por dos razones: es uno de sus productos más vendidos de las últimas semanas y tiene un descuentazo del 28% durante el Black Friday. Además, no es habitual encontrar calendarios de adviento 2026 rebajados, y mucho menos en sus versiones de 24 días.

La Semana de Black Friday de Amazon sigue dejándonos ofertones en todas las categorías y nuevas ofertas diarias hasta el lunes 30 de noviembre, que coincide con el Cyber Monday. Así que si te apetece darte un capricho beauty, reponer productos o adelantar los regalos de Navidad, aprovecha esta locura de precios. ¡Solo por tiempo limitado!

Este calendario de adviento de belleza de Revolution está valorado en 107,84€, pero baja de precio a menos de 45€ solo durante el Black Friday de Amazon. Y durante el tiempo que duren las unidades en oferta, ¡que va a ser poco! Date prisa si lo quieres para ti o para regalar.

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