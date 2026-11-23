PcComponentes revienta el precio de los auriculares inalámbricos más vendidos para jugar al GTA 6 ¡solo durante el Black Friday!

¿Has comprado ya el GTA 6? Si tienes la PlayStation 5 y te gustan los videojuegos, seguramente te hayas dado ya un paseo por Vice City o hayas hecho alguna misión con Jason y Lucía. ¿Y sabes cómo mejorar aún más la experiencia de juego? Con los auriculares inalámbricos gaming SteelSeries Arctis Nova 3P, rebajados un 40% en el Black Friday de PcComponentes.

Los gráficos de esta nueva entrega de Rockstar, la primera en 13 años, son una pasada, y necesitas que la experiencia de sonido esté a la altura. Estos auriculares inalámbricos están diseñados precisamente para juegos de acción, con buena conexión inalámbrica, micrófono para cuando llegue la versión online dentro de unos meses y hasta 40 horas de autonomía. ¡No dejes escapar la oferta!

¿Por qué son los auriculares gaming perfectos para jugar al GTA 6?

Hasta 40 horas de autonomía si los usas con Bluetooth y hasta 30 horas con una conexión de 2,4 GHz.

El audio espacial 360º mejora los sonidos y hace que los juegos compatibles ganen profundidad.

Sus drivers de neodimio de 40 mm permiten disfrutar de un sonido mucho más envolvente, tanto en los diálogos como en los efectos de cada escena.

Más de 200 ajustes de audio para juegos disponibles a través de la app Arctis Companion.

Unos auriculares inalámbricos para el móvil, la PS5 o el ordenador

SteelSeries Arctis Nova 3P PcComponentes

Los auriculares inalámbricos gaming SteelSeries Arctis Nova 3P son compatibles tanto con conexión inalámbrica de 2,4 GHz como con Bluetooth 5.3. La primera es de baja latencia y el sonido está mucho más sincronizado con lo que estamos viendo en la pantalla, mientras que el Bluetooth es más práctico en otros contextos. Pero con la función Quick-Switch es posible cambiar de uno a otro en cuestión de segundos.

También incluyen una autonomía de hasta 40 horas, carga rápida mediante USB tipo C y hasta 9 horas extra de batería con solo 15 minutos de carga. Por supuesto, son compatibles con PS5, PS4, PC y Nintendo Switch, además de móviles y portátiles, por lo que podrás utilizarlos para jugar al GTA 6 en tu PS5.

Descuentos de hasta el 60% en la mejor tecnología durante el Black Friday

El Black Friday 2026 por fin ha llegado a PcComponentes, una de las campañas más esperadas de todo el año para renovar tecnología, darnos un capricho o adelantar las compras de Navidad. Y hacerlo por todo lo alto, porque la plataforma rebaja hasta un 60% la última tecnología del mercado (gaming, móviles, ordenadores, smartwatches, auriculares, hogar…).

¿Y cómo aprovechar las ofertas? Los descuentos de Black Friday están activos hasta el 29 de noviembre a medianoche, con muchos productos que alcanzan su precio mínimo histórico de todo el año estos días. Eso sí, hay ofertas que solo duran unos pocos días, porque agotan su stock en unas pocas horas, aunque PcComponentes lo compensa con nuevas ofertas flash todos los días.

Estos auriculares inalámbricos gaming pasan de costar casi 110€ a menos de 65€, y la oferta de Black Friday en PcComponentes llega solo unos días después del estreno del GTA 6. ¡Mejora la experiencia una barbaridad!

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