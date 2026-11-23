El pack con los dos dispositivos beauty más deseados baja de precio este Black Friday: cuida la piel como los profesionales por menos de 400€

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Seguro que has visto las máscaras de luz LED en redes sociales, pues son uno de los dispositivos beauty más deseados para cuidar la piel en casa. Emiten luz LED en distintas longitudes de onda para mejorar la textura de la piel, reducir las rojeces, las imperfecciones o el acné. Y este Black Friday puedes conseguir una de las máscaras más virales de internet a un precio tremendo.

SharkNinja acaba de rebajar el pack que incluye una máscara LED CryoGlow y un dispositivo de terapia de contraste DePuffi, que imita a una Gua Sha. Y es la mejor combinación posible para cuidarte la piel en casa, conseguir un aspecto más descansado y encima ahorrar sobre el precio original. El pack tiene un descuento de Black Friday en Shark, pero puedes ahorrarte un 15% extra aplicando el cupón ELESPAÑOL-CRYO en el carrito. ¡Aprovéchalo!

Te recomendamos este dispositivo beauty porque…

4 tratamientos distintos en la máscara LED para un cuidado profesional en casa.

Luz roja e infrarroja que reduce las rojeces y mejora la textura de la piel.

Luz azul para mejorar el acné en solo cuatro semanas.

InstaChill con 3 niveles de frío en el contorno de ojos para refrescar y despertar la mirada.

El pack incluye un dispositivo, inspirado en una Gua Sha, para la piel cansada y apagada.

Luz roja, azul e infrarroja para tratar las necesidades de la piel

Pack Black Friday SharkNinja

Este pack de Shark incluye, por un lado, su máscara de luz LED viral con tecnología iQLED que utiliza luz roja, azul e infrarroja profunda (desarrollada por dermatólogos) para cubrir las distintas necesidades de la piel. La luz roja e infrarroja mejoran la textura y reducen las rojeces, mientras que la azul es la más apropiada para los brotes de acné y las imperfecciones que quedan después.

Además, es la primera máscara de luz LED con efecto frío en el contorno de ojos, que refresca la mirada y la despierta, sobre todo si la usas por la mañana. Y para mejorar aún más los resultados, incluye un dispositivo DePuffi, inspirado en una Gua Sha, para utilizar sobre la mandíbula, el cuello, los hombros o el contorno de ojos y así descongestionar, calmar y revitalizar la piel. La mejor combinación para terminar el año y empezar el siguiente con la piel que siempre has querido.

¿Cómo utilizar este pack en tu día a día?

Es mucho más fácil de lo que crees y sí, puedes utilizar los dos dispositivos a la vez en la misma rutina de skincare. Empieza siempre con la limpieza, ya que es indispensable utilizar la máscara LED sobre la piel limpia y sin restos de maquillaje. Después, utiliza la máscara con el tratamiento que mejor responda a tus necesidades (luz roja, infrarroja o azul), siguiendo el tiempo de uso recomendado por Shark.

El uso de DePuffi es estupendo para relajar la piel por la noche, ya que trabaja directamente sobre el cuello o la línea de la mandíbula. Termina siempre tu rutina con tus habituales de skincare (sérum, crema hidratante y protector solar por la mañana).

El Black Friday es la 'excusa' que estabas esperando para mejorar tu rutina facial, así que no olvides aplicar el código ELESPAÑOL-CRYO para ahorrarte un 15% extra sobre el precio ya rebajado. Y si quieres aprovechar el Black Friday para las compras de Navidad, con el cupón ELESPAÑOL tienes un 5% de descuento extra en el resto de la tienda.

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