LG celebra su 30.º aniversario con un Black Friday histórico: más de 500€ de descuento en esta Smart TV con IA de 65"

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¿Te has propuesto renovar tu tele este Black Friday? Ofertas no te van a faltar, desde luego, pero no todas tan buenas como la que acaba de lanzar LG en su Smart TV Mini RGB AI de 65 pulgadas, que pasa de costar casi 1.400€ a menos de 860€. ¿La razón? LG celebra al mismo tiempo el Black Friday y su 30 aniversario, con precios brutales durante todo este mes.

Hemos fichado esta tele 4K con inteligencia artificial que mejora la reproducción del color, el contraste y la experiencia en general, tanto para ver deportes, películas o series como para jugar a videojuegos. Está rebajada un 32% en el Black Friday de LG, a lo que le sumamos un 10% extra con el cupón LGELESPANOL10 y la instalación premium de regalo (valorada en 79€).

Razones para comprar esta Smart TV durante el Black Friday de LG

Tecnología Mini RGB con cobertura de color del 100% certificada por Intertek para imágenes con colores más precisos y naturales.

Hasta 800 nits de brillo y 2.040 zonas de análisis de imagen que mejoran contraste, nivel de detalle y luminosidad.

Reduce el 94% de los reflejos con la tecnología antirreflejo.

Compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos para colores más fieles a la realidad y un sonido envolvente.

Smart TV LG Mini RGB AI 65"

Smart TV Mini RBG AI de 65 pulgadas LG

La Smart TV Mini RBG AI de 65 pulgadas incluye tecnología Mini RGB, que utiliza pequeños emisores LED para que los colores sean mucho más intensos y precisos. El sistema Dynamic Tone Mapping Pro analiza la imagen hasta en 2.040 zonas independientes para que la reproducción de cualquier contenido sea mucho más cuidada.

Uno de sus puntos fuertes es el procesador α8 Gen3 4K AI, un 10% más potente que la generación anterior, y aprovecha la inteligencia artificial para optimizar tanto la imagen como el sonido, aunque no proceda de una fuente con calidad 4K. Y si lo tuyo (o lo de tus hijos) es el gaming, tiene una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz para mejorar la fluidez en juegos de acción.

LG celebra sus 30 años con un Black Friday histórico

A LG se le han juntado muchas maneras de bajar sus precios este mes de noviembre. La marca cumple 30 años y ha decidido celebrarlo con un Black Friday histórico en tecnología inteligente y en los dispositivos a los que le has echado el ojo en algún momento. Empezando por esta Smart TV, y continuando por frigoríficos, lavadoras, aires acondicionados, monitores…

Cada día se suman nuevas ofertas a la selección de dispositivos LG rebajados durante el Black Friday, junto a muchas otras ventajas:

10% adicional en tus compras con el cupón LGELESPANOL10.

Envíos gratis en un plazo de 24-72 horas (incluye retirada de aparatos antiguos).

Financiación al 0% hasta en 12 pagos.

Garantía de por vida o regalos incluidos en muchos productos en oferta.

¿Qué más necesitas para aprovechar el Black Friday de LG? Vas a tardar mucho tiempo en volver a ver estos precios, así que aprovecha que esta Smart TV baja de precio o ficha cualquier otro producto de su catálogo que necesites. Y no te olvides de aplicar el código LGELESPANOL10 en todas tus compras para ahorrar un 10% extra, acumulable con los productos rebajados.

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