Hoy no se está hablando de otra cosa: desde hace unas horas, el GTA VI ya está disponible en España (y en el resto del mundo), con cifras de récord, pues el videojuego ya ha generado 1.650 millones de dólares en ingresos solo en las ventas previas a su lanzamiento. 13 años después, Rockstar pone a los jugadores al frente de una nueva aventura, protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos, dos personajes con un pasado complicado que recorren Vice City y el estado ficticio de Leonida.

El lanzamiento de 'Grand Theft Auto 6' este 19 de noviembre pone fin a una de las esperas más largas de la historia de los videojuegos, pero hoy podemos decir que ha merecido la pena. De hecho, quienes ya tienen el GTA VI en su PlayStation 5 sentencian que es uno de los videojuegos más impresionantes a los que han jugado nunca. ¿Y dónde comprar el GTA 6? Te contamos cuáles son las tiendas con los mejores precios.

GTA VI: un mundo abierto que va más allá de Vice City

GTA VI GTA VI

Una de las muchas novedades de esta nueva entrega de Rockstar es que Vice City vuelve a ser el escenario principal del juego, aunque esta vez lo hace dentro de Leonida, un estado inspirado en Florida con mucho territorio para explorar (calles, carreteras, zonas de costa, paisajes naturales…).

Los protagonistas del GTA 6 son Jason Duval —ha pasado por el ejército y trabaja para narcotraficantes en los Cayos— y Lucía Caminos —acaba de salir de la cárcel y quiere empezar a construir una vida diferente—. Un golpe que parecía sencillo sale mal, lo que da pie a una conspiración criminal en la que Jason y Lucía tendrán que aprender a confiar el uno en el otro si quieren salir adelante.

Además, Rockstar permite a los jugadores decidir cómo quieren que sea la relación entre los dos personajes. Lo que sí adelantan quienes ya han jugado es que Lucía es una de las mujeres más polifacéticas de toda la saga y va a marcar un antes y un después en 'Grand Theft Auto'.

En cuanto al mapa, ya sabíamos que este nuevo videojuego cuenta con seis regiones y que es un mundo abierto con un territorio que abarca mucho más que en GTA V. Además de la historia principal del GTA 6, hay muchísimos más atractivos y cosas que hacer en Leonida, pues Rockstar ha creado un videojuego muy realista y con un nivel de detalle brutal.

¿Dónde comprar el GTA VI?

El precio oficial del GTA VI en su edición estándar para PS5 es de 79,99€, y es el que encontramos en la mayoría de tiendas y plataformas online. Sin embargo, una de las diferencias está en los beneficios de compra. Carrefour lo tiene ya a la venta por 79,90€, con envío gratis y recogida en tienda a través de Click&Collect.

También lo encontramos en El Corte Inglés, FNAC, Miravia, MediaMarkt, Amazon… Cada plataforma con su política de envío, recogida en tienda en algunos casos y hasta opciones de financiación para pagar a plazos el videojuego del que todo el mundo habla.

Eso sí, la edición en caja del GTA VI no incluye disco físico. Es una versión CIAB (Code in a Box) que contiene un código de descarga dentro de la caja. Pero si eres coleccionista y nostálgico, querrás tenerlo en formato físico.

Los detalles en los coches, un nuevo sistema policial, novedades en los atracos a bancos… El GTA VI por fin está aquí, y por muchas horas que le dediques este fin de semana, seguirás teniendo la sensación de que todavía te queda mucho de Leonida por descubrir. ¡Hazte con tu copia ahora para PS5 en tu tienda favorita!

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