DAZN se adelanta al Black Friday y rebaja a menos de 10€ al mes su plan para ver lo mejor de LaLiga

LaLiga vuelve este fin de semana después del parón internacional por selecciones, en el que España se ha enfrentado a República Checa (0-2) a domicilio y a Inglaterra en casa (2-3). Y este fin de semana volveremos a tener competición doméstica, con partidazos de primer nivel como el derbi entre el Sevilla y el Betis o el FC Barcelona-Villarreal.

Si no quieres perderte los mejores encuentros de la jornada, DAZN ha lanzado una oferta previa al Black Friday con la que puedes suscribirte al Plan Fútbol —incluye LaLiga, LaLiga Hypermotion y fútbol internacional— por solo 9,99€ al mes (el precio habitual es de 19,99€ mensuales) si lo contratas antes del 22 de noviembre. ¡Chollazo!

Ventajas de suscribirte a DAZN LaLiga en noviembre

Acceso a todo el contenido del Plan Fútbol por 9,99€ al mes.

Incluye 5 partidos por jornada de LaLiga + el partido en abierto.

También LaLiga Hypermotion y lo mejor del fútbol europeo.

Puedes ver todo el contenido del Plan Premium sin coste extra, fuera de la temporada de fútbol.

Plan Fútbol por solo 9,99€ al mes este Black Friday

DAZN LaLiga DAZN

DAZN ha rebajado algunos de sus planes este Black Friday, incluido el Plan Fútbol, que baja de precio a solo 9,99€ al mes si lo contratas antes del 22 de noviembre. Es el plan anual con pago a plazos, por lo que pagarás lo mismo durante todo un año y te ahorrarás 240€ en comparación con el precio habitual de la suscripción anual.

Si lo prefieres, la suscripción anual con pago único también está rebajada a 109,99€ al año (ahorro de 249,89€). Tendrás acceso a los mejores partidos de cada jornada de LaLiga, a todos los encuentros de LaLiga Hypermotion y fútbol internacional, como la Premier League, la Serie A o la Nations League.

Partidos de la jornada 13 de LaLiga en DAZN

Athletic Club - RCD Espanyol : viernes 20 de noviembre a las 21:00.

: viernes 20 de noviembre a las 21:00. Rayo Vallecano - Valencia CF : sábado 21 de noviembre a las 16:15.

: sábado 21 de noviembre a las 16:15. Sevilla - Betis : sábado 21 de noviembre a las 18:30.

: sábado 21 de noviembre a las 18:30. FC Barcelona - Villarreal : domingo 22 de noviembre a las 14:00.

: domingo 22 de noviembre a las 14:00. Osasuna - Málaga : domingo 22 de noviembre a las 18:30.

: domingo 22 de noviembre a las 18:30. Levante - Elche: lunes 23 de noviembre a las 21:00.

¿A qué esperas? No vas a tener muchas más oportunidades para ver LaLiga a un precio tan bajo, así que suscríbete antes del 22 de noviembre y aprovecha para ver toda la jornada 13 al completo. Y recuerda: ¡el precio se mantiene durante todo un año!

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