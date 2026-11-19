DAZN se adelanta al Black Friday y rebaja a menos de 10€ al mes su plan para ver lo mejor de LaLiga
Si te suscribes al Plan Fútbol de DAZN antes del 22 de noviembre, pagarás solo 9,99€ al mes por LaLiga durante todo un año. ¡Ofertón de Black Friday!
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LaLiga vuelve este fin de semana después del parón internacional por selecciones, en el que España se ha enfrentado a República Checa (0-2) a domicilio y a Inglaterra en casa (2-3). Y este fin de semana volveremos a tener competición doméstica, con partidazos de primer nivel como el derbi entre el Sevilla y el Betis o el FC Barcelona-Villarreal.
Si no quieres perderte los mejores encuentros de la jornada, DAZN ha lanzado una oferta previa al Black Friday con la que puedes suscribirte al Plan Fútbol —incluye LaLiga, LaLiga Hypermotion y fútbol internacional— por solo 9,99€ al mes (el precio habitual es de 19,99€ mensuales) si lo contratas antes del 22 de noviembre. ¡Chollazo!
Ventajas de suscribirte a DAZN LaLiga en noviembre
- Acceso a todo el contenido del Plan Fútbol por 9,99€ al mes.
- Incluye 5 partidos por jornada de LaLiga + el partido en abierto.
- También LaLiga Hypermotion y lo mejor del fútbol europeo.
- Puedes ver todo el contenido del Plan Premium sin coste extra, fuera de la temporada de fútbol.
Plan Fútbol por solo 9,99€ al mes este Black Friday
DAZN ha rebajado algunos de sus planes este Black Friday, incluido el Plan Fútbol, que baja de precio a solo 9,99€ al mes si lo contratas antes del 22 de noviembre. Es el plan anual con pago a plazos, por lo que pagarás lo mismo durante todo un año y te ahorrarás 240€ en comparación con el precio habitual de la suscripción anual.
Si lo prefieres, la suscripción anual con pago único también está rebajada a 109,99€ al año (ahorro de 249,89€). Tendrás acceso a los mejores partidos de cada jornada de LaLiga, a todos los encuentros de LaLiga Hypermotion y fútbol internacional, como la Premier League, la Serie A o la Nations League.
Partidos de la jornada 13 de LaLiga en DAZN
- Athletic Club - RCD Espanyol: viernes 20 de noviembre a las 21:00.
- Rayo Vallecano - Valencia CF: sábado 21 de noviembre a las 16:15.
- Sevilla - Betis: sábado 21 de noviembre a las 18:30.
- FC Barcelona - Villarreal: domingo 22 de noviembre a las 14:00.
- Osasuna - Málaga: domingo 22 de noviembre a las 18:30.
- Levante - Elche: lunes 23 de noviembre a las 21:00.
¿A qué esperas? No vas a tener muchas más oportunidades para ver LaLiga a un precio tan bajo, así que suscríbete antes del 22 de noviembre y aprovecha para ver toda la jornada 13 al completo. Y recuerda: ¡el precio se mantiene durante todo un año!
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