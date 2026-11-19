Desde modelos para la limpieza diaria hasta opciones más avanzadas, repasamos algunas de las ofertas disponibles en la tienda online de la marca.

El Pre Black Friday ha llegado a Dyson con ofertas que merece la pena tener muy en cuenta. En su tienda online puedes encontrar descuentos de hasta 400 euros en algunos de sus dispositivos, por lo que ahora es el momento ideal para ahorrar en tecnología diseñada para facilitar las tareas del hogar. En esta ocasión, hemos preparado una selección de seis aspiradoras Dyson a las que, de ser tú, les echaríamos un vistazo tanto si necesitas renovar la tuya como si simplemente quieres descubrir qué modelos puedes conseguir a mejor precio.

Además de los descuentos, comprar directamente en su web ofrece algunas ventajas que hacen que la experiencia sea todavía más cómoda: envío gratuito en 24/48 horas para pedidos realizados antes de las 17:00h, posibilidad de devolver los productos hasta el 31 de enero y opciones de pago flexibles, con financiación de hasta 10 meses. ¡Descubre las ofertas y encuentra la aspiradora que mejor encaja con lo que necesitas!

Aspiradora sin cable Dyson V16 Piston Animal

Dyson V16 Piston Animal Dyson

Empezamos este listado mostrándote una aspiradora sin cable de altas prestaciones que se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Pre Black Friday por dos razones: el descuento en el precio y sus características.

Su motor digital Hyperdymium™ alcanza los 315 Air Watts de potencia de succión y ofrece hasta 70 minutos de autonomía, con una batería intercambiable para prolongar la limpieza. Por otro lado, su nuevo cepillo cónico doble desenreda y recoge pelos de hasta 60 centímetros, y el sistema All Floor Cones™ Sense adapta automáticamente la potencia al tipo de suelo. También incorpora una cubeta de compresión capaz de almacenar hasta 30 días de polvo y un sistema de filtración HEPA que captura el 99,99% de las partículas de hasta 0,1 micras. Además, su sensor detecta el polvo microscópico y ajusta la succión según las necesidades de cada momento.

Lo que más nos gusta de esta aspiradora Dyson:

Potencia y autonomía : 315 Air Watts de succión y hasta 70 minutos de funcionamiento

: 315 Air Watts de succión y hasta 70 minutos de funcionamiento Adiós a los pelos enredados: cepillo cónico doble y minicepillo motorizado antienredos

cepillo cónico doble y minicepillo motorizado antienredos Limpieza más completa: sensor de polvo, iluminación y filtración HEPA avanzada

Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone

Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone Dyson

¿Quién dijo que para conseguir una buena aspiradora hay que gastar un dineral? El Pre Black Friday de Dyson pone más fácil renovar tu equipo de limpieza con esta V8™, que ahora ofrece un 30% más de succión que su versión anterior. Su motor digital actualizado alcanza los 150 vatios de succión y permite disfrutar de hasta 60 minutos de autonomía con una sola carga, además de contar con una batería intercambiable para prolongar el tiempo de uso.

Este modelo es de lo más práctico para eliminar el polvo, los residuos y los pelos de mascotas gracias a su cabezal Motorbar™, que evita que el pelo se enrede y lo dirige directamente al depósito. También incorpora un sistema de filtración totalmente sellado que captura partículas microscópicas y alérgenos de hasta 0,1 micras, así como una rinconera para llegar a espacios estrechos y de difícil acceso.

Sus puntos fuertes:

Más potencia: 150 vatios de succión y un 30 % más que la generación anterior

150 vatios de succión y un 30 % más que la generación anterior Hasta 60 minutos de autonomía: con batería intercambiable para alargar la limpieza

con batería intercambiable para alargar la limpieza Ideal para hogares con mascotas: su cabezal Motorbar™ ayuda a recoger el pelo sin enredos

Aspiradora de mano Dyson Car+Boat

Aspiradora de mano Dyson Car+Boat Dyson

¿Necesitas una aspiradora para limpiar el coche, los rincones más complicados de casa o esos espacios donde no llega una aspiradora convencional? La Dyson Car+Boat está diseñada precisamente para esas tareas. Esta aspiradora de mano pesa solo 1,9 kg y ofrece una potencia de succión de hasta 115 AW, por lo que permite eliminar la suciedad persistente y los pelos de mascotas en superficies y zonas de difícil acceso. Además, cuenta con una autonomía de hasta 40 minutos y un depósito de 0,54 litros para recoger la suciedad sin tener que vaciarlo constantemente.

Otro de sus puntos fuertes es su sistema de filtración totalmente hermético, capaz de capturar el 99,99% de los alérgenos, incluidas partículas como los ácaros del polvo. Y lo mejor es que ahora puedes hacerte con ella a un precio más atractivo gracias a las ofertas del Pre Black Friday de Dyson.

Lo que destaca de esta aspiradora de mano:

Potencia en formato compacto: 115 AW de succión y un peso de solo 1,9 kg

115 AW de succión y un peso de solo 1,9 kg Limpieza versátil: diseñada para llegar a rincones, asientos del coche y otros espacios difíciles

diseñada para llegar a rincones, asientos del coche y otros espacios difíciles Filtración avanzada: captura el 99,99 % de los alérgenos

Aspiradora sin cable Dyson V10 Konical

Aspiradora sin cable Dyson V10 Konical Dyson

El pelo largo y el polvo más fino pueden ser en un auténtico dolor de cabeza a la hora de limpiar, pero esta aspiradora sin cable de Dyson está preparada para ponértelo más fácil. Su principal novedad son los dos cepillos cónicos giratorios, capaces de desenredar y recoger cabellos de hasta 60 centímetros directamente en el depósito. Además, incorpora una luz que ilumina la suciedad microscópica en los suelos duros para que no se escape ni una mota.

Por otro lado, ofrece 150 vatios de succión gracias a un motor digital que alcanza las 110.000 revoluciones por minuto, y hasta 60 minutos de autonomía con una sola carga. Sus 15 ciclones ayudan a mantener la potencia constante, mientras que el sistema de filtración HEPA de cinco etapas captura el 99,99% de las partículas microscópicas. Y si sus características no te parecen suficiente, ahora puedes llevártela con una rebaja de 150€ por el Pre Black Friday.

Lo que más nos gusta de esta Dyson:

Cepillos antienredos: recogen pelos y cabellos de hasta 60 cm

recogen pelos y cabellos de hasta 60 cm Potencia y autonomía: 150 vatios de succión y hasta 60 minutos de funcionamiento

150 vatios de succión y hasta 60 minutos de funcionamiento Filtración avanzada: captura el 99,99% de las partículas microscópicas

Aspiradora de trineo Dyson Big Ball Konical

Aspiradora de trineo Dyson Big Ball Konical Dyson

Si prefieres las aspiradoras de trineo a los modelos sin cable, Dyson también tiene una oferta interesante para ti este Pre Black Friday. La Big Ball Konical™ destaca por su potente cabezal cónico antienredos, muy útil en hogares con mascotas o donde se acumula pelo largo. Además, es la primera aspiradora de trineo de la marca que permite revelar el polvo oculto, para que puedas detectar mejor la suciedad durante la limpieza.

Su tecnología ofrece 135 AW de potencia de succión sin pérdida de rendimiento y un sistema de filtración capaz de atrapar el 99,97% del polvo fino de hasta 0,3 micras, expulsando un aire más limpio. También cuenta con un depósito de 1,7 litros y un cable de 6,7 metros para moverte por distintas zonas de casa sin cambiar constantemente de enchufe. Y hay otro detalle que facilita el mantenimiento: no necesita filtros que lavar.

Sus principales puntos fuertes:

Cabezal antienredos: pensado para recoger pelo largo y suciedad en hogares con mascotas

pensado para recoger pelo largo y suciedad en hogares con mascotas Filtración eficaz: captura el 99,97 % del polvo fino de hasta 0,3 micras

captura el 99,97 % del polvo fino de hasta 0,3 micras Sin filtros que lavar: menos complicaciones en el mantenimiento

Robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub AI

Dyson Spot+Scrub AI Dyson

¿Te imaginas tener los suelos limpios sin tener que estar pendiente de pasar la aspiradora y la fregona? Pues puedes conseguirlo con el robot Dyson Spot+Scrub™ AI que hemos escogido como última recomendación. Su tecnología de inteligencia artificial identifica más de 100 objetos, sustancias y manchas para adaptar la limpieza a cada situación. Asimismo, un haz de luz verde de alto contraste permite detectar la suciedad que no se aprecia a simple vista, para que el robot no pase por alto esas manchas ocultas.

Otro de sus elementos más importantes es el rodillo húmedo higiénico, que se limpia automáticamente con cada rotación y utiliza agua caliente para ayudar a eliminar las manchas difíciles. También cuenta con una base ciclónica que vacía los residuos secos sin necesidad de bolsas y puede almacenar hasta 100 días de suciedad. Y no nos olvidemos de la navegación LiDAR, la adaptación automática entre aspirado y fregado y su sistema que eleva el rodillo para evitar mojar las alfombras.

Lo que hace especial a este robot Dyson:

Inteligencia artificial: detecta manchas y reconoce más de 100 objetos y sustancias

detecta manchas y reconoce más de 100 objetos y sustancias Fregado más higiénico : el rodillo se limpia continuamente y utiliza agua caliente

: el rodillo se limpia continuamente y utiliza agua caliente Mantenimiento más cómodo: base sin bolsas con capacidad para almacenar hasta 100 días de residuos

El Pre Black Friday de Dyson es perfecto para renovar tu equipo de limpieza y conseguir tecnología de última generación con descuentos que alcanzan los 400€. Eso sí, recuerda que estas promociones son por tiempo limitado y que solo quedan un par de semanas para aprovecharlas, así que no te despistes si hay algún modelo que te llama la atención.

Además de los precios especiales, comprar en la web oficial de Dyson tiene otras ventajas que hacen que la experiencia de compra sea muy cómoda: envío gratuito en 24/48 horas para pedidos realizados antes de las 17:00h, devoluciones hasta el 31 de enero y opciones de pago flexibles, con financiación de hasta 10 meses. ¡Entra en su tienda online, compara los modelos y aprovecha las ofertas antes de que termine el Pre Black Friday!

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