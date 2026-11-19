Aíslate del ruido exterior con los auriculares de diadema más avanzados de Dyson y ahorra 200 euros

Adelantarse a las grandes compras de noviembre tiene premio, y este año la campaña previa al Black Friday llega con rebajas muy interesantes en tecnología de sonido. Durante estos días y solo hasta este jueves, es posible hacerse con los auriculares inalámbricos Dyson OnTrac con 200 euros de descuento, una oportunidad poco habitual para estrenar los auriculares de diadema más avanzados de la marca británica antes del viernes negro.

Lo mejor de todo es que combinan una cancelación activa de ruido capaz de analizar el entorno 384.000 veces por segundo con una impresionante autonomía de hasta 55 horas incluso con la reducción de ruido activada.

Lo que de verdad importa de los Dyson OnTrac

Cancelación activa de ruido de última generación : Sus 8 micrófonos monitorizan el ruido exterior 384.000 veces por segundo para eliminar hasta 40 dB de molestias ambientales.

: Sus 8 micrófonos monitorizan el ruido exterior 384.000 veces por segundo para eliminar hasta 40 dB de molestias ambientales. Rango de sonido ampliado (6 Hz – 21 kHz) : Transductores de neodimio de 40 mm diseñados para ofrecer subgraves profundos y agudos muy definidos sin distorsión.

: Transductores de neodimio de 40 mm diseñados para ofrecer subgraves profundos y agudos muy definidos sin distorsión. Autonomía récord de hasta 55 horas : Baterías integradas en la diadema que ofrecen hasta dos semanas de uso continuo y carga rápida (10 minutos dan para 2,5 horas de música).

: Baterías integradas en la diadema que ofrecen hasta dos semanas de uso continuo y carga rápida (10 minutos dan para 2,5 horas de música). Comodidad estudiada para llevar todo el día : Almohadillas de microfibra ultrasuave con espuma viscoelástica y reparto equilibrado del peso para evitar puntos de presión.

: Almohadillas de microfibra ultrasuave con espuma viscoelástica y reparto equilibrado del peso para evitar puntos de presión. Construcción ligera y personalizable en aluminio : Acabados exteriores en aluminio CNC de alta resistencia con tapas y almohadillas intercambiables a medida.

: Acabados exteriores en aluminio CNC de alta resistencia con tapas y almohadillas intercambiables a medida. Control intuitivo y monitorización por app MyDyson: Incluye un práctico joystick físico, detección automática al quitártelos e informes de exposición sonora en tiempo real.

¿Por qué aprovechar la oferta Pre-Black Friday de los Dyson OnTrac?

Dyson OnTrac Dyson

Lo que marca la diferencia en los Dyson OnTrac frente a otros auriculares de gama alta es la ingeniería aplicada al aislamiento y la ergonomía prolongada. Al situar las baterías dentro de la propia diadema, se libera peso en los pabellones auditivos y se logra un ajuste mucho más estable durante jornadas largas de oficina o viajes en avión. Además, el descuento activo hasta el jueves por la campaña previa al Black Friday permite ahorrar 200 euros sobre su precio habitual, algo especialmente atractivo en un dispositivo de este nivel.

Le vas a sacar partido si...

Trabajas en oficinas ruidosas o viajas con frecuencia y necesitas un aislamiento acústico de primer nivel para concentrarte o descansar.

y necesitas un aislamiento acústico de primer nivel para concentrarte o descansar. Buscas máxima fidelidad sonora con un perfil equilibrado y tres modos de ecualización ajustables desde el móvil.

con un perfil equilibrado y tres modos de ecualización ajustables desde el móvil. Te resulta incómodo cargar los auriculares cada dos días y valoras disfrutar de más de 50 horas reales de reproducción continua.

y valoras disfrutar de más de 50 horas reales de reproducción continua. Quieres aprovechar las rebajas del Black Friday por adelantado antes de que finalice la promoción este jueves.

Si estabas esperando el momento adecuado para invertir en unos auriculares de diadema con cancelación de ruido sobresaliente, materiales premium y autonomía para aburrir, aprovechar este descuento de 200 euros en los Dyson OnTrac antes del jueves es una oportunidad difícil de dejar pasar.

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