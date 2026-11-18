Hay fechas que uno tiene marcadas en el calendario casi sin darse cuenta, y el Black Friday es una de ellas. Lleva semanas siendo ese momento que esperamos para renovar lo que ya está pidiendo la jubilación, comparar precios con calma y quitarnos de encima esa compra pendiente sin sentir que pagamos de más. Muchos aprovechamos estos días para hacer por fin la lista de lo que falta en casa y tacharla de una vez, y la cocina suele ser la primera protagonista. Si la tuya lleva tiempo pidiendo un repaso, AEG ha preparado justo lo que hacía falta: descuentos de hasta un 47% en sus electrodomésticos y el cupón ELESPANOLAEGBLACK que hace que el precio baje todavía un poco más.

Lo que te llevas por comprar en AEG

Antes de entrar en los productos, conviene echar un vistazo a todo lo que viene incluido con el pedido, porque no todo se reduce al precio:

Descuentos de hasta un 47 % que arrancaron con las ofertas de octubre.

Entrega en 48/72 horas, así que no te toca esperar semanas.

Retirada y reciclaje de tu electrodoméstico antiguo en un punto autorizado.

Instalación incluida, salvo el encastre.

Envío gratis en pedidos superiores a 50 euros.

30 días para devolver el pedido si no te convence.

Si alguna vez has cambiado un electrodoméstico grande, sabrás que el problema no suele ser comprarlo, sino todo lo que viene después: qué hago con el viejo, quién lo instala, cuándo llega. Aquí buena parte de esa preocupación desaparece, porque se encargan de retirar y reciclar el aparato antiguo y de instalar el nuevo. Y si al abrir la caja algo no te convence, tienes un mes entero para echarte atrás. Dicho esto, vamos con 3 productos que merecen que les echemos un ojo con calma.

Lavavajillas AEG GF6100C2SNW

AEG GF6100C2SNW.jpg AEG GF6100C2SNW

Si en tu casa se friegan platos todos los días, esta es de esas compras que se notan desde el primer ciclo. El lavavajillas AEG GF6100C2SNW es de 60 cm, tiene capacidad para 13 cubiertos y 8 programas, entre ellos uno rápido de 30 minutos para los días en que no hay tiempo para nada. Incorpora TimeSelect, que te deja elegir cuándo quieres tener la vajilla lista sin pelearte con los programas, y AirDry, que entreabre la puerta al final del ciclo para que el secado se haga con aire natural. Además, la cesta superior se regula en altura, algo que se agradece cuando toca meter la olla grande. Con clase de eficiencia energética C y programa Eco, también cuida de la factura de la luz, y sus medidas estándar le permiten encajar sin problemas en la mayoría de cocinas.

Su precio de partida es de 649 euros. Con la oferta baja a 465 euros y, al aplicar el cupón ELESPANOLAEGBLACK, se queda en 395,25 euros, un descuento final del 39%.

Placa inducción AEG V84IIB10FB

AEG V84IIB10FB.jpg AEG V84IIB10FB

Pasar a la inducción es de esas decisiones que luego nadie quiere deshacer, y esta placa de inducción AEG V84IIB10FB es una buena forma de dar el paso. Pertenece a la Serie 7000, mide 80 cm y cuenta con cuatro zonas de cocción sobre una superficie de vitrocerámica negra, con control electrónico y bloqueo infantil para quedarte tranquilo si hay peques en casa. Su sistema SenseBoil está pensado para que no tengas que estar pendiente de la olla cuando el agua rompe a hervir, y el diseño integrable queda limpio y discreto en cualquier encimera. La inducción, además, calienta solo el recipiente y no el aire que lo rodea, de modo que cocinas más rápido, con más precisión y con una superficie que se limpia en un momento con un paño.

Parte de un precio de 899 euros, se queda en 649 euros con la oferta y baja hasta 551,65 euros al usar el cupón ELESPANOLAEGBLACK, es decir, un 39% menos.

Batidora de mano AEG PB4-1-2CG

AEG PB4-1-2CG.jpg AEG PB4-1-2CG

No todo en el Black Friday tiene que ser una compra grande, y esta batidora portátil de AEG es la prueba. La PB4-1-2CG funciona sin cables, así que puedes preparar un batido en la cocina, llevártela a la oficina o meterla en la mochila para el gimnasio. Tiene un vaso de 0,6 litros, ideal para una ración individual, y una potencia de 120 W suficiente para triturar fruta blanda o preparar una crema ligera. Es ligera y compacta, y su tapa de rosca cierra tan bien que no se escapa ni una gota por el camino. Para batidos de fruta, desayunos con prisa o escapadas de fin de semana, cumple de sobra y ocupa muy poco en el cajón.

Su precio inicial es de 64 euros, con la oferta pasa a 44 euros y, con el cupón ELESPANOLAEGBLACK, se queda en 37,40 euros, lo que supone un 42% de descuento final.

Estos tres productos son únicamente algunos ejemplos de todo lo que AEG tiene en rebajas durante este Black Friday. En la tienda oficial de AEG encontrarás muchos más electrodomésticos, tanto de cocina como de pequeño electrodoméstico, y todos se benefician de las mismas ventajas de envío, instalación y devolución. Si llevabas tiempo pensando en cambiar el lavavajillas, estrenar placa o hacerte con una batidora cómoda para el día a día, este es un buen momento para dejar de pensarlo, y si buscas otra cosa, merece la pena echar un vistazo al resto de la web antes de que se acaben los descuentos.

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