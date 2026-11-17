La cuenta online sin comisiones de imagin te ayuda a ahorrar para un objetivo concreto, a controlar tus gastos y operar sin comisiones.

¿Quieres ahorrar de verdad? Así es la cuenta de imagin para controlar tus gastos y evitar comisiones

La riqueza financiera de las familias españolas batió un nuevo récord al cierre del primer trimestre de 2026, con un total de 2,66 billones de euros (el 155,3% del PIB), según datos del Banco de España. Básicamente, que los hogares españoles tienen más dinero y activos financieros acumulados, donde está incluido el dinero en efectivo y en cuentas bancarias, fondos de inversión, seguros y otros activos financieros, descontando las deudas.

Y para esto, tan importante es ahorrar una cantidad mensual como aprender a gestionarlo en una de las mejores cuentas de ahorro. Por ejemplo, con la cuenta online sin comisiones de imagin puedes ahorrar con un objetivo (la primera vivienda, la educación de tus hijos, un viaje, un coche, empezar a construir un colchón para imprevistos…) y al mismo tiempo controlar en qué gastas tu dinero, domiciliar pagos y ahorrarte comisiones por mantener tu cuenta abierta o pagar en el extranjero. Recuerda: sale más rentable una cuenta de ahorro que una cuenta remunerada que te obliga a pagar comisiones.

¿Quieres ahorrar? Antes tienes que saber cuánto gastas

imagin cuenta de ahorro imagin

Para ahorrar, lo ideal es que intentes 'apartar' una cantidad más o menos fija de tus ingresos todos los meses y la separes del resto de tu dinero. También puedes optar por el reto de las 52 semanas o cualquier otro método. Y la otra manera de ahorrar (deberías combinar ambas) pasa por saber en qué gastas tu dinero.

La cuenta online sin comisiones de imagin tiene varias herramientas para eso: notificaciones en tiempo real de ingresos, pagos y movimientos, estadísticas automáticas de gastos y opciones bastante visuales para saber qué porcentaje de tu dinero dedicas al mes en compras, restaurantes, ocio o gasolina.

También deberías revisar de vez en cuando tus gastos habituales para detectar 'gastos hormiga' o si, por ejemplo, estás pagando suscripciones que en realidad no utilizas. Desde la app de imagin puedes verlo de un vistazo, así como programar pagos y transferencias recurrentes o domiciliar facturas. El ahorro pasa por estas dos 'ramas': ahorrar una cantidad fija y entender a dónde va a parar tu dinero.

Esto es lo que debes pedirle a una cuenta de ahorro

¿Cuáles son las mejores cuentas de ahorro? Muchas veces, recurrimos a las cuentas remuneradas, porque nos prometen cierta rentabilidad mensual y así podemos sacar partido a nuestros ahorros. Sin embargo, muchas de estas cuentas tienen 'truco': el interés solo se aplica a una parte del saldo (y tienes el resto parado), están vinculadas a promociones concretas, te obligan a vincular tu nómina o recibos mensuales y muchas veces tienes que asumir también comisiones por pagar por tarjeta o hacer transferencias.

Entonces, las supuestas ventajas desaparecen y sale mucho más rentable abrir una cuenta sin comisiones en España que, aunque no sea remunerada (0% TAE y 0% TIN), no te cobre comisiones de ningún tipo, ni por la cuenta ni por la tarjeta.

Es justo el punto fuerte de la cuenta online sin comisiones de imagin, que no cobra comisión de apertura ni de mantenimiento. Y la puedes abrir desde tu móvil en unos pocos minutos, sin necesidad de acudir a una oficina para este ni para ningún otro trámite. La tarjeta imagin débito asociada a la cuenta tampoco tiene ninguna comisión de emisión ni de mantenimiento.

¿Y hay que cumplir alguna condición? Para tener abierta tu imagin cuenta de ahorro, no necesitas domiciliar tu nómina ni ningún recibo. Si lo haces, imagin tiene activa ahora una promo: te llevas hasta 250€ o un cupón de hasta 400€ para gastar en la tienda Facilitea. Pero en ningún caso es obligatorio para mantener la ausencia de comisiones en la cuenta.

¿Cuánto puedes ahorrar al viajar? Evita estas comisiones fuera de España

imagin cuenta de ahorro imagin

Una de las principales razones para elegir una de las mejores cuentas de ahorro es hacer un gran viaje al extranjero. Si es tu caso, lo último que quieres es que tu banco te cobre comisiones por retirar dinero en efectivo en cajeros o por pagar con tu tarjeta fuera de España.

En este caso, puedes pagar con la tarjeta asociada a la imagin cuenta de ahorro en cualquier divisa con un 0% de comisión por parte de imagin (aplica el tipo de cambio de MasterCard, y las condiciones aplican todos los días del año). Por ejemplo, si gastas 2.000€ en una escapada a Estambul, estás ahorrando 79€ solo en comisiones (3,95%). Y aunque tu cuenta no remunere el saldo, estás ahorrando al no tener que pagar en las operaciones que haces a menudo.

La misma idea aplica cuando retiras efectivo en cajeros fuera de España, pues imagin no te cobra ninguna comisión por hacerlo (la entidad titular del cajero puede aplicar sus propias comisiones). Si volvemos al ejemplo de Estambul, te estarías ahorrando 20€ si retiras 200€ en un cajero del país. En España, por supuesto, puedes retirar dinero en efectivo sin coste en los más de 11.000 cajeros de la red de CaixaBank.

imagin ya supera los 4 millones de clientes: gestión 100% digital

imagin ha superado los 4 millones de clientes, en parte por las ventajas de su cuenta sin comisiones en España. Es una de las propuestas de banca digital más sólidas que tenemos, ya que es posible abrir una cuenta desde el móvil, así como consultar movimientos, realizar pagos, transferencias, controlar los límites de la tarjeta o recibir notificaciones de seguridad en tiempo real.

Por supuesto, la tarjeta de débito asociada es compatible con Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay y otros sistemas de pago móvil. Y si compartes gastos con tu pareja o familia, incluso si tienes un objetivo de ahorro en común con alguien, puedes compartir tu cuenta de ahorro de imagin con hasta cinco personas. ¡No tienes excusa!

Preguntas frecuentes sobre las mejores cuentas de ahorro

¿Qué debe tener una buena cuenta de ahorro?

Lo más importante es que no tenga comisiones de apertura ni de mantenimiento, ni condiciones que te obliguen a domiciliar tu nómina o recibos para acceder a esos beneficios. Lo ideal es que puedas consultar tus movimientos y controlar gastos desde el móvil.

¿Qué cuenta de ahorro no cobra comisiones?

La cuenta online sin comisiones de imagin no tiene comisiones de apertura ni de mantenimiento. Y la tarjeta de débito imagin asociada, tampoco.

¿Puedo abrir una cuenta de ahorro desde el móvil?

En el caso de esta cuenta sin comisiones en España de imagin, sí que es posible. La puedes abrir 100% digital desde la app, en pocos minutos y sin pisar una oficina.

¿Una cuenta sin comisiones tiene que remunerar el dinero?

No necesariamente. Hay algunas cuentas que sí son remuneradas, pero la de imagin ofrece 0% TAE y 0% TIN, por lo que no remunera el saldo. Su propuesta de valor es la ausencia de comisiones y las herramientas para gestionar ingresos y gastos.

¿Con qué objetivo quieres ahorrar? Para una primera vivienda, un coche, un viaje, la educación de tus hijos, construir un colchón financiero… Sea como sea, la cuenta online sin comisiones de imagin te lo pone fácil para que ahorres y también tengas un mayor control de tus gastos. ¡Así puedes conseguir todos tus objetivos!

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