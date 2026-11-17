OBRAMAT lanza en Madrid una campaña distinta de publicidad exterior: una lona transparente que enseña la obra y homenajea a los profesionales de la construcción

Pasamos junto a las obras casi sin mirarlas: un andamio, una lona, algo de ruido y a seguir con lo nuestro. OBRAMAT ha decidido romper esa costumbre en Madrid. En el distrito de Delicias ha forrado los andamios de una obra en marcha con una lona transparente, para que todo lo que ocurre dentro se vea desde la calle. Lo ha hecho con un doble motivo: el Día Mundial de la Construcción, el 17 de noviembre, y su 20.º aniversario en España. El mensaje que acompaña a la lona va directo: "Un trabajo que merece ser visto". Es un guiño a quienes se pasan el día entre ladrillos, cables y tuberías y casi nunca salen en la foto.

"Un trabajo que merece ser visto": el homenaje de OBRAMAT a los profesionales de la construcción

Obramat Día Mundial de la Construcción OBRAMAT

La campaña juega con una paradoja bastante buena, una lona, que normalmente sirve para tapar, aquí sirve para enseñar. Y lo que enseña es a los profesionales de la construcción y de las reformas, la gente que está detrás de casi cualquier solución al problema de la vivienda. Que no es un problema menor: el barómetro del CIS de octubre de 2026 la sitúa como la mayor preocupación del 55,7% de los españoles.

Para poner cifras a todo esto, OBRAMAT ha encargado a Afi el informe “20 años de OBRAMAT en España: impacto económico y sectorial". Además de calcular cuánta actividad y cuánto empleo mueve la compañía, el documento repasa tres frentes que marcan el momento del sector, cuántas casas se hacen frente a cuántas familias las necesitan, qué pasa con los edificios que ya están en pie y cuán eficientes son energéticamente. Si te preguntas si hay capacidad para construir más, es un buen punto de partida.

España construye unas 100.000 viviendas al año, pero no es suficiente

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Hay un dato que lo cuenta muy bien. Cada año se terminan unas 100.000 viviendas, pero se forman cerca de 200.000 hogares nuevos. Es decir, hay el doble de familias buscando casa que de casas que salen al mercado. Y el INE no espera que el hueco se cierre solo: calcula 2,18 millones de hogares más entre 2026 y 2041 si las tendencias siguen como hasta ahora.

Construir más pasa por tener suelo y proyectos, sí, pero una obra no se levanta solo con papeles. Necesita materiales que lleguen a tiempo, proveedores, distribución y, por encima de todo, personas que sepan hacer el trabajo. Ahí entra OBRAMAT. El informe de Afi cifra su peso en 2025 en 1.120 millones de euros de valor añadido y 17.800 empleos entre directos e indirectos, lo que equivale a un 0,07% del PIB y a un 0,09% del empleo en España.

Rehabilitar las viviendas antiguas: otro de los retos del sector

Hay otra parte del asunto que se ve menos. Una de cada tres viviendas del país tiene más de medio siglo, y casi nueve de cada diez de las de segunda mano están en las letras E, F o G del certificado energético, que son las más bajas. Es decir, casas que se enfrían, se calientan mal y se llevan buena parte de la factura.

Por eso rehabilitar no significa solo dar una mano de pintura o arreglar la fachada. En muchos hogares el trabajo de verdad está en el aislamiento, en cambiar ventanas e instalaciones que ya han dado todo lo que podían y en poner una climatización que gaste menos y se note en el confort. La energía es hoy uno de los grandes asuntos de la reforma, y las ventas de OBRAMAT lo confirman, en 2025 vendió un 21,7% más en productos de renovación energética, con materiales y equipos pensados para que la casa funcione mejor.

Profesionalización y seguridad, claves para el futuro del sector

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Nada de esto funciona sin manos que sepan hacerlo, y ahí hay un nudo, los oficios han perdido gancho entre los jóvenes y el relevo no llega. Afi lo pone en números. Cuatro de cada diez trabajadores de la construcción tienen una formación por debajo de lo que pide su puesto, y apenas uno de cada diez sigue formándose a lo largo de su carrera.

Frente a eso, OBRAMAT apuesta por el conocimiento. Cuenta con más de 7.500 colaboradores y, en 2025, con más de 1.540 expertos en producto. Ese año acumuló más de 64.000 horas de formación presencial y otras 7.000 online, lo que supone unas 39 horas por colaborador. La lona de Delicias es la cara más visible de esa misma idea: reconocer a quien mantiene vivo el oficio.

La seguridad merece capítulo aparte. En la construcción hay más o menos un accidente laboral por cada 17 trabajadores al año, mientras que en el conjunto de la economía es uno por cada 37. La formación, la prevención y el equipo adecuado son lo que baja esa cifra, y OBRAMAT ofrece soluciones de protección, asesoramiento y formación en seguridad.

Si miramos atrás, la compañía lo resume con dos datos, entre 2015 y 2025, su valor añadido se ha multiplicado por siete y el empleo que sostiene, por 5,4. Su plan es seguir creciendo junto a profesionales, colaboradores y proveedores, y aportar a los territorios donde está presente para que el sector llegue más fuerte a los retos que vienen.

¿Basta con contar cuántas casas se entregan para medir lo que aporta la construcción? Se queda corto. Cada obra mueve empleo y actividad a lo largo de toda la cadena, y el informe lo muestra con un dato, por cada euro de valor añadido directo de OBRAMAT, se generan 1,6 euros más en el resto de la economía.

El estudio recuerda además que resolver el reto de la vivienda pasa por tres cosas a la vez: más oferta, mejores casas antiguas y garantizar que no falten materiales, proveedores ni profesionales.

Con esa idea, en sus 20 años en España y en el Día Mundial de la Construcción, OBRAMAT quiere dar las gracias a quienes están detrás de cada obra y cada reforma. Porque, sencillamente, es un trabajo que merece ser visto.

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