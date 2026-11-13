Organiza de forma centralizada la base de datos de socios, las cuotas y los cobros por internet sin complicaciones

La herramienta que facilita la vida a los voluntarios: socios, cuotas y pagos en un solo lugar

Detrás de casi cualquier proyecto solidario hay alguien que se queda al terminar la actividad para cuadrar cuotas, contestar correos o actualizar la lista de socios. Ese trabajo no sale en las fotos ni en las memorias, pero sin él una asociación sin ánimo de lucro se para. Y casi siempre lo hacen voluntarios que ya van justos de tiempo.

Las asociaciones viven del tiempo que la gente decide regalarles. Según el último estudio del Observatorio del Voluntariado, en España hay 4,4 millones de voluntarios que colaboran de forma habitual con entidades de todo tipo, y el voluntariado social es el que más interés despierta, con un 56,7%.

Lo que más se ve son los proyectos: atención sanitaria, apoyo escolar, acompañamiento a personas en situación vulnerable, igualdad de género... Lo que se ve menos es que, para que todo eso funcione, hay otro grupo que en su rato libre lleva la administración, la contabilidad, el registro de socios o la comunicación. Son los voluntarios que sostienen la gestión interna, y su carga suele ser mayor de lo que parece desde fuera.

Para aligerarla existen herramientas como Poplico, una plataforma pensada para gestionar socios, cuotas y comunicación desde un único sitio. La usan más de 40.000 organizaciones sin ánimo de lucro en Europa, y la idea de fondo es muy simple: que se pierdan menos horas en papeleo y se dediquen más a lo que de verdad mueve a la gente, sin necesidad de ser experto en tecnología.

¿Cómo gestionar el tiempo de los voluntarios en una asociación?

Poplico Magnific

En la mayoría de asociaciones, la junta directiva la forman los propios voluntarios, que se reparten las tareas según su disponibilidad, su horario o su formación. Toca coordinar proyectos, redactar actas y convocatorias, llevar el control de ingresos y gastos... Y en las entidades pequeñas, una misma persona acaba haciendo de todo un poco.

El lío llega cuando el papeleo se come casi todas las horas disponibles. Si alguien pasa la semana pegado a tareas administrativas, luego no puede estar en las actividades, y ahí es donde empiezan a faltar manos. A esto se suma que muchas asociaciones no tienen procesos automáticos ni registros digitalizados, así que hasta lo más sencillo cuesta más tiempo y más esfuerzo del que debería.

Un buen punto de partida es poner orden en lo que ya existe:

Anotar qué tareas administrativas se repiten con más frecuencia.

Decidir quién se encarga de cada una.

Dejar por escrito los procedimientos básicos.

Con eso, renovar la junta directiva o pasarle el relevo a otro voluntario deja de ser un problema. Y ningún cargo importante depende de que una persona concreta tenga hueco ese mes.

Una base de socios actualizada: el mayor activo de una organización

La base de datos de socios es, con diferencia, una de las cosas más valiosas que tiene una asociación. Ahí está quién forma parte de ella, cómo contactarle, cuándo se dio de alta y si va al día con la cuota. También facilita convocar asambleas y avisar de actividades y proyectos sin tener que ir persona por persona.

Además, no es solo cuestión de comodidad. El artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, obliga a las entidades a mantener una relación actualizada de sus asociados, llevar la contabilidad al día, elaborar un inventario de bienes y conservar las actas de sus órganos de gobierno.

Lo habitual, sin embargo, es que esa información esté repartida entre hojas de cálculo, correos antiguos y cuadernos escritos a mano. Con el tiempo, eso se traduce en cosas muy concretas, un socio que no recibe la convocatoria de una reunión o una tarde entera cruzando listas para saber quién sigue activo y quién se ha dado de baja.

En las asociaciones más grandes se añade otro detalle, y es que hay miembros que solo quieren estar al tanto de ciertos proyectos. Por eso conviene que el registro de socios esté bien organizado y sea fácil de consultar para quien lo necesite.

Ojo también con la parte legal. Las asociaciones deben cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). En la práctica, significa que los datos personales solo se usan para fines legítimos y que hay que tener claro quién puede acceder a ellos y cómo.

Cuotas, donaciones e inscripciones: ¿cómo reducir el trabajo manual de los cobros?

Poplico Magnific

Una asociación suele financiarse por tres vías: pública, privada y recursos propios. Dentro de esta última pesan mucho las cuotas de los socios, además de las donaciones y de lo que se ingresa con actividades, eventos o proyectos.

De ahí que la gestión de las cuotas tenga que estar bien atada: saber quién ha pagado, registrar cada operación, detectar impagos y hablar con los socios cuando algo falla. Y, de paso, evitar transferencias que nadie sabe de quién son, apuntes a mano que se pierden o dinero en efectivo cuyo origen nadie recuerda después de una actividad.

Hay varias formas de cobrar, y lo mejor es elegir según lo que necesite la asociación y lo que prefieran sus miembros:

Domiciliación bancaria, para programar cargos mensuales, trimestrales o anuales.

Transferencia bancaria, que resulta cómoda para pagar y deja registro.

Pago con tarjeta, útil para operaciones puntuales por internet.

Con Poplico se pueden gestionar online las cuotas, las donaciones y las inscripciones, y después consultar toda la información de cada socio desde la misma herramienta. Así se reduce la carga de los voluntarios y es mucho más fácil seguir lo que está pasando. Eso sí, la contabilidad y las obligaciones legales y fiscales de la asociación hay que llevarlas por otro lado.

Cómo mejorar las convocatorias y la comunicación con los socios

La comunicación con los socios tiene que ir en las dos direcciones. No basta con mandar avisos, la asociación también debe escuchar, abrir el diálogo y facilitar que la información circule de ida y vuelta. Y a eso se suma tener un sistema propio y avisar con tiempo de cualquier convocatoria, proyecto o actividad.

Algunas ideas que ayudan bastante:

Fijar un calendario de comunicaciones y separar lo que va a todos los socios de lo que solo interesa a un grupo, como la junta, los voluntarios de un proyecto o los de una ciudad.

Segmentar los contactos para que cada mensaje llegue adaptado a quien lo recibe.

Mantener una web actualizada con lo básico: qué hace la entidad, qué actividades organiza, cómo hacerse socio y cómo contactar. Así las dudas más repetidas se resuelven solas, sin llamadas ni correos uno a uno.

Ofrecer alternativas presenciales o telefónicas a quien no quiera recibir todo en digital, como puntos de información o tablones de anuncios.

Digitalizar una asociación sin ser experto en tecnología

Poplico Poplico

El primer paso para digitalizar una asociación sin ánimo de lucro y simplificarles la vida a voluntarios, socios y junta es mirar con calma qué necesita de verdad la organización y dónde están sus mayores quebraderos de cabeza. Y ojo, que cambiarlo todo de golpe no suele salir bien. Una buena hoja de ruta podría empezar así:

Centralizar los datos de los socios. Facilitar los pagos online. Mejorar la comunicación y la organización de actividades. Dejar la información accesible para que los cambios en la junta no recaigan siempre sobre las mismas personas.

Justo para eso sirve Poplico, que ya utilizan más de 40.000 organizaciones europeas. Reúne en un solo sitio las tareas principales, como la gestión de socios, los pagos, la comunicación o la creación de páginas web, y no hacen falta conocimientos informáticos para ponerlo en marcha.

En España hay más de 75.000 asociaciones sin ánimo de lucro registradas en el Ministerio del Interior, y cada una funciona a su manera y tiene sus propias necesidades. Pero el objetivo debería ser el mismo para todas: que la administración ocupe el mínimo tiempo posible y que casi todo el esfuerzo vaya a los proyectos que le dan sentido a la asociación.

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