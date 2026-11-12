Adapta tu cuerpo al cambio de estación. Repasamos productos de magnesio, probióticos y omega-3 para reforzar tus defensas y mantener el rendimiento

Ni el frío ni la vuelta a la rutina: 10 suplementos para cuidarte durante los próximos meses

Cuando los días se acortan y las mañanas cuestan más, el cuerpo lo nota antes que el calendario. Después de la vuelta a la rutina toca adaptarse al frío, a la falta de luz y a pasar más horas en casa, y ahí es donde muchos arrastramos un cansancio que no sabemos de dónde sale. Descansar es tan importante como moverse, y los datos no acompañan: según la Comisión Europea, un 39% de la población europea no hace ningún deporte.

Los meses que quedan de 2026 son buen momento para ordenar hábitos: comer con cabeza, dormir lo suficiente y mantenerte activo son la base de todo. Y si notas que necesitas un empujoncito, los suplementos alimenticios pueden ayudarte a completar la rutina. En iHerb, una tienda online especializada en salud, bienestar, vitaminas y nutrición deportiva, encontrarás más de 50.000 productos originales con envíos rápidos a más de 180 países.

Vitaminas, minerales y suplementos para cuidarte por dentro: ¿qué puedes encontrar en iHerb?

La pregunta del millón: ¿cómo sé qué suplemento necesito? Lo mejor es empezar por ti. ¿Duermes peor de lo que te gustaría? ¿Vas justo de energía? ¿Quieres cuidar las defensas antes de que apriete el frío, mimar la digestión o rendir más cuando entrenas? Con la respuesta clara, solo queda curiosear en el catálogo de iHerb, donde puedes comparar marcas, formatos e ingredientes entre más de 50.000 referencias.

Además, la tienda trabaja directamente con las marcas, así que los productos son siempre originales, y acumula más de 70.000 opiniones reales de compradores verificados. Para que el otoño no se te haga cuesta arriba, hemos reunido 10 productos entre vitaminas, minerales, suplementos y nutrición deportiva, algunos de ellos fórmulas muy vendidas. ¿Con cuál empiezas?

Salud general e inmunidad: nutrientes para tu rutina

Comer equilibrado, dormir bien y moverte sigue siendo lo principal, pero hay épocas (y estaciones) en las que no basta. Ahí entran el magnesio y la vitamina D, dos nutrientes que intervienen en funciones importantes del organismo.

Bisglicinato de magnesio de California Gold Nutrition

Bisglicinato de magnesio de California Gold Nutrition iHerb

El bisglicinato de magnesio de California Gold Nutrition usa el sistema de quelación TRAACS de Albion. El magnesio está presente en muchos procesos del cuerpo: músculos, sistema nervioso, metabolismo energético y mantenimiento de los huesos.

Beneficio: contribuye al funcionamiento normal de músculos y sistema nervioso, y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

Cómo tomarlo: dos cápsulas al día con comida, que suman 200 mg de magnesio.

Vitamina D3 + K2 de California Gold Nutrition

Vitamina D3 + K2 de California Gold Nutrition iHerb

La vitamina D3 + K2 de California Gold Nutrition junta dos vitaminas que trabajan por el mantenimiento de los huesos. La D ayuda a absorber y utilizar el calcio con normalidad, mientras que la K2 colabora en conservar la estructura ósea y en la coagulación normal de la sangre.

Beneficio: cuida los huesos y, en el caso de la vitamina D, también apoya al sistema inmunitario.

Cómo tomarla: una cápsula al día con comida.

Salud intestinal: dos probióticos para el equilibrio digestivo

Gran parte del bienestar digestivo depende de los microorganismos que viven en el intestino, la microbiota intestinal. Por eso cuenta tanto una alimentación variada y con fibra como sumar probióticos, bacterias beneficiosas que varían en cepas y cantidad.

Probióticos de Garden of Life

Probióticos de Garden of Life iHerb

Los probióticos de Garden of Life reúnen 16 cepas y 50.000 millones de UFC por cápsula. Están pensados para el cuidado digestivo de la mujer y apoyan el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Beneficio: combina varias cepas y fibra prebiótica en una fórmula de toma diaria.

Cómo tomarlos: una cápsula al día, con o sin comida. Si te resulta más cómodo, puedes abrirla y mezclar el contenido con agua o zumo.

LactoBif 30 de California Gold Nutrition

LactoBif 30 de California Gold Nutrition iHerb

Los probióticos LactoBif 30 llevan ocho cepas (cinco lactobacilos y tres bifidobacterias) y 30.000 millones de UFC por cápsula para mantener el equilibrio de la microbiota. Además, no contienen lácteos, gluten, soja ni ingredientes modificados genéticamente.

Beneficio: ocho cepas en una sola dosis diaria, una opción sencilla si empiezas con los probióticos.

Cómo tomarlos: una cápsula al día, con o sin comida.

Sueño, estrés y estado de ánimo: suplementos para descansar

¿Duermes pero no descansas? Pasa mucho cuando hay una racha de estrés, la carga de trabajo se dispara o hay algo de lo que no logras desconectar. Estos complementos ayudan a conciliar el sueño y contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal.

Ashwagandha de Life Extension

Ashwagandha de Life Extension iHerb

La ashwagandha de Life Extension lleva Sensoril, un extracto de Withania somnifera elaborado con raíz y hojas. La ashwagandha es habitual en fórmulas para gestionar el estrés, aunque los efectos dependen del extracto. Esta no contiene gluten ni ingredientes modificados genéticamente.

Beneficio: ayuda al cuerpo a responder mejor al estrés cotidiano y apoya el bienestar emocional.

Cómo tomarla: una cápsula dos veces al día, con el estómago vacío.

Glicinato lisinato de magnesio de Doctor's Best

Glicinato lisinato de magnesio de Doctor's Best iHerb

Otra alternativa es el glicinato lisinato de magnesio de Doctor's Best. Dos comprimidos aportan 100 mg de magnesio, un mineral que participa en cientos de procesos y contribuye al funcionamiento normal de músculos, sistema nervioso y función psicológica.

Beneficio: cubre las necesidades diarias de magnesio y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

Cómo tomarlo: dos comprimidos dos veces al día.

Bienestar físico, energía y longevidad: cuatro suplementos para una vida activa

Moverte y hacer ejercicio varios días a la semana es parte del plan. Los suplementos no hacen milagros por sí solos, pero suman si ya cuidas la alimentación, entrenas y descansas. Piensa en los ácidos grasos omega-3, la coenzima Q10 o la creatina.

Aceite de pescado Ultra Omega-3 NOW Foods

Aceite de pescado Ultra Omega-3 NOW Foods iHerb

Los omega-3 EPA y DHA están sobre todo en el pescado azul y en algunos productos del mar. El aceite de pescado Ultra Omega-3 de NOW Foods aporta 1.000 mg de concentrado por cápsula (500 mg de EPA y 250 mg de DHA) y se tolera mejor que otros aceites de pescado que dan molestias digestivas.

Beneficio: complementa la ingesta de EPA y DHA, que contribuyen al funcionamiento normal del corazón.

Cómo tomarlo: una cápsula blanda, una o dos veces al día con comida.

CoQ10 de Doctor's Best

CoQ10 de Doctor's Best iHerb

El CoQ10 de Doctor's Best lleva BioPerine, un extracto estandarizado de pimienta negra con un 95% de piperina que favorece la absorción. Esta coenzima Q10 procede de fermentación natural y no contiene ingredientes modificados genéticamente.

Beneficio: una dosis diaria de CoQ10 en cápsula blanda, con un ingrediente que ayuda a aprovecharla.

Cómo tomarlo: una cápsula blanda al día, mejor con comida.

CoQ10 de Life Extension

CoQ10 de Life Extension iHerb

La coenzima Q10 interviene en la producción de energía de las células y tiene acción antioxidante, pero sus niveles bajan con los años. El CoQ10 de Life Extension combina 100 mg de ubiquinona con 100 mg de d-limoneno, un compuesto del aceite de la cáscara de naranja.

Beneficio: cuida la función celular y la salud cardiovascular si lo acompañas de un estilo de vida saludable.

Cómo tomarlo: una cápsula blanda al día con comida.

Creatina monohidrato de California Gold Nutrition

Creatina monohidrato de California Gold Nutrition iHerb

La creatina es la reina de la nutrición deportiva, sobre todo si tu actividad exige esfuerzos cortos e intensos. La creatina monohidrato de California Gold Nutrition es pura, sin sabor y sin ingredientes añadidos, y ayuda a mejorar el rendimiento en series y la recuperación posterior.

Beneficio: fórmula sencilla para quien entrena fuerza o practica actividades de alto impacto.

Cómo tomarla: un cacito raso (unos 5 g) mezclado con 180-240 ml de agua o tu bebida favorita, una vez al día.

Vitaminas, minerales, suplementos, nutrición deportiva... Cada cuerpo pide cosas distintas cuando llega el otoño y el invierno. Por eso, en iHerb puedes comparar entre más de 50.000 referencias hasta dar con la fórmula que mejor te siente. Cuidarte cuando llega el frío es mucho más fácil de lo que parece.

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