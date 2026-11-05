La eSIM para Tailandia de Ubigi ya es la opción favorita de miles de viajeros, por menos de 1€ el día y con una instalación sencilla antes de viajar.

El imprescindible para viajar a Tailandia: internet desde 3€ y un 10% de descuento extra

Mercados callejeros en Bangkok, los templos de Chiang Mai, un atardecer frente al mar en Phuket o Krabi… Tailandia lleva varios años siendo uno de los destinos favoritos del Sudeste Asiático, y la prueba es que han recibido más de 20,9 millones de turistas extranjeros solo entre enero y agosto de 2026. Entre las principales razones, encontramos que es un país muy barato —puedes comer durante un día con menos de 10€ y alojarte en un hotel por solo 20€ la noche— y con una cultura muy diferente a la europea.

Pero que sea un país tan diferente también tiene un doble filo: necesitas viajar con conexión a internet. Por suerte, hay distintas alternativas, y una de las más recomendadas por los viajeros es una eSIM para Tailandia que puedas dejar instalada antes de viajar. Como la de Ubigi, con planes de datos por menos de 1€ al día —también planes ilimitados— y ahora con un 10% de descuento para tener internet en Tailandia con el cupón ELESPANOL10.

Aplica el código ELESPANOL10 y consigue un 10% de descuento en tu eSIM para Tailandia

¿Qué es una eSIM para Tailandia y por qué comprarla?

tailandia primero.jpg Tailandia

Una eSIM es una tarjeta SIM digital que se instala en un smartphone compatible (la mayoría de móviles modernos lo son) para tener datos móviles en otros países, sin tener que retirar la SIM física habitual ni comprar una SIM local al llegar al destino.

¿Y es mejor que el roaming internacional? Tailandia, igual que el resto de países que están fuera de Europa, no están incluidos en el roaming gratuito. Y el coste medio es de entre 6€ y 12€ por MB consumido, según el operador.

En cambio, una eSIM para Tailandia es infinitamente más cómoda, tanto por el coste como por la facilidad de instalación y porque tendrás conexión móvil en Tailandia nada más aterrizar. La vas a necesitar para consultar Google Maps, pedir un Grab —el equivalente de Uber o Cabify—, traducir y estar en contacto con los tuyos sin depender de las redes Wi-Fi locales. Además, mantienes en todo momento tu número español para llamadas y SMS.

Quiero internet en Tailandia con Ubigi

Ubigi en Tailandia: internet nada más aterrizar

La eSIM de Ubigi —en cualquiera de sus más de 200 destinos— empieza a funcionar en cuanto pones un pie en el país. Es tan sencillo como comprar el plan de datos que necesites con el cupón ELESPANOL10, escanear el código QR que recibirás y dejar la eSIM para Tailandia instalada antes de viajar.

Ubigi incluye la función SmartStart, que activa la eSIM al llegar al destino (lo detecta por las redes locales).

La eSIM de Ubigi empieza a contar en ese momento, aunque la instales antes.

Ubigi utiliza las redes locales AIS y True Move , con 3G, 4G y 5G según la zona y la cobertura.

, con 3G, 4G y 5G según la zona y la cobertura. Puedes compartir conexión con otros dispositivos con la función hotspot sin ninguna restricción y recargar el plan de datos desde la app si lo necesitas (incluso si no tienes WiFi o no te quedan datos).

Tu imprescindible para viajar a Tailandia con conexión a internet

¿Cuánto cuesta tener internet en Tailandia con una eSIM?

tailandiaultimo.jpg Tailandia

El precio de viajar a Tailandia con una eSIM depende del tiempo que dure el viaje y del uso que vayas a hacer de internet. Ubigi tiene planes de datos que se adaptan muy bien a todo tipo de viajero y a todos los bolsillos.

1 GB durante 7 días: 3€ . Es suficiente para una escapada corta, si usas los datos poco y lo combinas con las redes Wi-Fi.

. Es suficiente para una escapada corta, si usas los datos poco y lo combinas con las redes Wi-Fi. 3 GB durante 15 días: 5€ . Una alternativa para un viaje de una o dos semanas con un uso normal de mapas, apps como WhatsApp y consultas en internet.

. Una alternativa para un viaje de una o dos semanas con un uso normal de mapas, apps como WhatsApp y consultas en internet. 10 GB durante 30 días: 11€ . Una opción mucho más completa para viajes más largos y un uso más habitual de internet.

. Una opción mucho más completa para viajes más largos y un uso más habitual de internet. Datos ilimitados durante 15 días: 35€. La mejor opción si prefieres datos ilimitados para no preocuparte por el consumo.

Estas son algunas de las opciones para tener conexión móvil en Tailandia, pero hay otros planes de datos, tanto limitados como ilimitados, que van desde viajes de 7 días, pasando por 15, 30 y hasta viajes anuales. A todos estos precios tienes que aplicar el 10% de descuento al introducir el cupón ELESPANOL10 en el carrito justo antes de hacer el pago.

Elige tu plan de datos para tener internet en Tailandia barato

Una eSIM también para el Sudeste Asiático

¿Estás pensando hacer un viaje más largo y vas a pasar por Tailandia? En ese caso, te conviene mucho más una eSIM para el Sudeste Asiático o una eSIM para Asia, según los países que vayas a visitar. Ubigi tiene planes de datos regionales para no tener que estar cambiando la eSIM según el país.

Además, podrás volver a reutilizarla en futuros destinos. Ubigi está disponible en más de 200 destinos de todo el mundo, así que solo instalas la eSIM una vez y después la puedes reutilizar en futuros viajes.

Aplica el código ELESPANOL10 y consigue un 10% de descuento en tu eSIM para Tailandia

Para tener internet en Tailandia, lo único que tienes que hacer es elegir tu plan de eSIM de Ubigi según la duración del viaje y el uso que hagas de internet, aplicar el código descuento ELESPANOL10 y dejarla instalada antes de viajar (recibirás las instrucciones y un código QR por correo). ¡Ya tienes todo preparado para descubrir el país de los templos budistas, las playas de arena y de los elefantes blancos!

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