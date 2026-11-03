¿Preparando tu próxima carrera? HUAWEI rebaja su smartwatch para runners con 14 días de batería y GPS preciso este Black Friday

¿Estás preparando tu próxima carrera? Si es la primera que vas a hacer en tu vida, llevas ya varias maratones a tus espaldas o directamente te gustaría cogerle el gusanillo al running, te interesa la oferta que hemos fichado en el Black Friday de HUAWEI, que ya ha llegado a su Store con descuentos de lo más interesantes.

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 es uno de los relojes inteligentes para runners más avanzados (de la marca y del mercado en general). Por un lado, mide las métricas de salud más habituales, como la frecuencia cardíaca; y por el otro, incluye modos específicos para mejorar el rendimiento, entrenar o preparar carreras. Y ahora tiene un descuento directo en la HUAWEI Store y un 8% adicional con el cupón A8FRIDAY. ¡Por tiempo limitado!

Lo más destacado del HUAWEI WATCH GT Runner 2

GPS de alta precisión que registra recorridos y controla el ritmo, también en entrenamientos al aire libre.

Hasta 32 horas de autonomía con GPS y 14 días con un uso ligero .

con GPS y . Modo Maratón Inteligente que te acompaña antes, durante y después de la carrera.

que te acompaña antes, durante y después de la carrera. Carcasa de titanio y diseño ultrafino, muy cómodo de llevar. No molesta ni pesa.

Tu entrenador personal en la muñeca para controlar entrenamientos

HUAWEI WATCH GT Runner 2 Huawei

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 va mucho más allá de registrar la distancia recorrida, el ritmo por kilómetro o las calorías. Eso lo puede hacer cualquier pulsera de actividad sencilla, pero este es un smartwatch para runners que te acompaña en todas las fases del entrenamiento, con un Modo Maratón Inteligente incluido si tienes una carrera a la vista.

Este reloj HUAWEI crea planes de entrenamiento personalizados según tu rendimiento, puedes establecer objetivos y te hace predicciones sobre el tiempo que tardarás en completar una carrera. Durante la competición, el GT Runner 2 te va dando indicaciones de ritmo en tiempo real, envía recordatorios de nutrición y además registra los recorridos con absoluta exactitud gracias al sistema GPS.

¿Merece la pena este smartwatch para hacer running?

Si corres varias veces a la semana, estás preparando una media maratón o vas a empezar a dar el salto a distancias más largas, la respuesta es un sí rotundo. El HUAWEI WATCH GT Runner 2 es uno de los mejores relojes inteligentes para runners, con funciones muy orientadas a corredores. Si solo sales a caminar y no le vas a sacar partido, hay muchos otros relojes en la HUAWEI Store que te pueden interesar más.

Es interesante por el posicionamiento GPS, la autonomía y, sobre todo, porque pasa de costar 400€ a menos de 185€ durante el Black Friday de HUAWEI. Así que sí, es uno de los chollos que más sentido tienen este mes.

¿Lo quieres? Aprovecha el descuento directo que tiene en la HUAWEI Store y no olvides aplicar el código descuento A8FRIDAY para ahorrarte un 8% extra solo en la Store. ¡Baratísimo!

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