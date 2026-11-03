Ni calefacción central ni estufas: baja de precio el radiador eléctrico Cecotec de bajo consumo que puedes controlar desde el móvil

Llega de verdad el frío a España. Después de un octubre más cálido de lo habitual, esta primera semana de noviembre caen los termómetros y ya esperamos temperaturas más propias del otoño que de la primavera. ¿Estás preparado para el frío? Si quieres calentar tu casa sin consumir demasiada energía, tienes que fichar el radiador eléctrico de bajo consumo Ready Warm 6770 de Cecotec.

Es un convector de cristal de 2000 W que calienta estancias de hasta 20 m², con Wi-Fi, dos modos de funcionamiento y posibilidad de programarlo para toda la semana. Si no quieres desperdiciar energía ni necesitas calentar toda la casa, este radiador de bajo consumo de Cecotec está rebajado un 25% en Amazon. ¡Ya vas a empezar noviembre ahorrando!

Puntos fuertes del Ready Warm 6770 Crystal Connection de Cecotec

2200 W de potencia para calentar habitaciones de hasta 20 m² sin utilizar la calefacción general.

para calentar sin utilizar la calefacción general. 2 modos de funcionamiento: Eco de 1000 W y Máximo de 2000 W .

y . Lo puedes controlar desde el móvil a través de la app Tuya Smart.

Incluye temporizador 24/7 para organizar su funcionamiento según tus horarios.

para organizar su funcionamiento según tus horarios. Protección IP24 para usarlo en el baño y sistema de seguridad infantil.

Calienta habitaciones de hasta 20 m² y regula la temperatura desde el sofá

Ready Warm 6770 de Cecotec Amazon

Lo que más nos convence del radiador eléctrico de bajo consumo Ready Warm 6770 de Cecotec es que lo podemos encender, apagar o regular la temperatura desde la app Tuya Smart (compatible con iPhone y Android). Al tener conexión Wi-Fi, es posible controlarlo por completo desde el móvil, incluso programarlo para que una habitación esté caliente al llegar a casa o para que se apague poco después de dormirte.

Funciona con dos niveles de potencia (modo Eco y modo Máximo), por lo que puedes elegir el que mejor te convenga según el frío que haga en casa. Y todo con un cristal negro, moderno y elegante que se aleja del diseño habitual de la mayoría de radiadores. ¡Y también lo puedes utilizar en el baño!

¿Por qué un radiador eléctrico es mejor que otro sistema?

¿Eres de tener la calefacción encendida prácticamente todo el día en invierno? ¡Error! El gasto en calefacción en invierno supone alrededor del 63% del consumo energético total de los hogares españoles, y muchas veces no necesitamos tenerla encendida. Bien porque solo queremos tener caliente el baño para ducharnos o porque solo necesitamos calentar la habitación en la que estamos.

De esta manera, el consumo es mucho más reducido y no desperdicias energía. Y un radiador eléctrico también es mucho más cómodo, frente a un radiador de agua conectado a la caldera o un aire acondicionado con bomba de calor que necesita instalación profesional.

¿Lo quieres para este otoño e invierno? Está rebajado un 25% en Amazon, coincidiendo con la llegada del frío, y lo puedes comprar por menos de 90€. ¡Solo por tiempo limitado!

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