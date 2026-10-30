Últimos días para conseguir esta aspiradora de mano que limpia el sofá y los pelos de mascotas: ¡rebajada un 15% con este cupón!

¿Utilizas la misma aspiradora para todo en casa? Para limpiar las alfombras, hacer limpieza a fondo, debajo del sofá, en las estanterías más altas… Incluso te la llevas para limpiar la tapicería y las alfombrillas del coche. Lo más cómodo es mantener esa aspiradora grande en casa y disponer también de una aspiradora de mano más compacta para momentos puntuales.

Por ejemplo, para recoger las migas después de comer, para los pelos de mascotas que te encuentres en el sofá, para un derrame puntual y, por supuesto, también para limpiar las alfombrillas del coche sin cargar con un equipo más grande. Justo por eso hemos fichado la aspiradora de mano sin cable Shark WandVac, rebajada un 15% solo durante el mes de octubre en la web de Shark con el código ELESPAÑOL-CASA.

Ventajas de tener la aspiradora de mano sin cable de Shark

Pesa menos de 700 gramos, así que es fácil de mover de un lado a otro.

Hasta 8 minutos de autonomía, suficiente para resolver pequeñas tareas.

Incluye 2 accesorios: uno para el pelo de las mascotas en tapicerías y otro para espacios estrechos o el coche.

La base de carga es cómoda para tener la aspiradora siempre en el mismo sitio.

Puedes vaciar el depósito con solo pulsar un botón, sin entrar en contacto con la suciedad.

Aspiradora Shark WandVac

Aspiradora sin cable Dyson V8.jpg Aspiradora de mano sin cable Shark WandVac

Que no te engañe el tamaño de la aspiradora de mano sin cable Shark WandVac, porque tiene autonomía y rendimiento de sobra para eliminar la suciedad puntual sin recurrir a una aspiradora más grande. Está equipada con un motor de 115 W que proporciona una succión muy potente para migas, pelos de mascotas, restos de comida y todo tipo de suciedad.

Además, un punto a favor es que incluye dos accesorios que amplían aún más sus posibilidades. El primero es un accesorio multisuperficie para pelo de mascotas que puedes utilizar en tapicerías, alfombras y moquetas. Por su parte, la boquilla estrecha llega a los rincones más complicados sin tener que mover muebles.

¿Cómo comprar esta aspiradora de mano Shark más barata?

Hasta el 31 de octubre, puedes aplicar el código descuento ELESPAÑOL-CASA para ahorrarte un 15% en el precio final de esta aspiradora de mano Shark y en el resto de aspiradoras (robots, sin cable, fregonas…) de su catálogo. Para aprovechar el cupón, solo tienes que añadir el producto al carrito de compra y escribirlo en el apartado reservado para el código promocional.

Y si vas a hacer otras compras en la tienda online y buscas un código descuento de Shark, con el cupón ELESPAÑOL te puedes ahorrar un 10% en cualquier producto de su tienda online (incluidos los artículos ya rebajados).

Si la pides ahora, recibirás esta aspiradora de mano Shark en casa en un plazo de entre 2 y 4 días laborables. El envío es totalmente gratis en la web de Shark, sin mínimo de compra. No olvides aplicar el cupón ELESPAÑOL-CASA si quieres conseguir un 15% de descuento en esta aspiradora de mano antes de que termine octubre. ¡Se queda baratísima!

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