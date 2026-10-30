La máscara de pestañas de Clinique que promete un 230% más de volumen y se mantiene intacta hasta 12 horas

No todas las máscaras de pestañas son iguales: alargan, separan, dan volumen, consiguen que la mirada parezca más intensa, aguantan bastantes horas sin retocarla… Y para elegir, tienes que tener en cuenta cómo es el cepillo, de qué material está hecho y qué efecto consigue.

De hecho, es uno de los productos de maquillaje en los que merece la pena invertir, porque la diferencia entre una máscara low cost y una de mejor calidad es abismal. Como la High Impact High-Fi Full Volumen de Clinique, una máscara de pestañas de lujo que aumenta el volumen hasta un 230% y consigue una mirada intensa en una sola pasada. Normalmente roza los 40€, pero Primor la acaba de rebajar a solo 20,27€. ¡Dura muchísimo!

Beneficios de esta máscara de pestañas de Clinique

Aporta hasta un 230% más de volumen en comparación con otras máscaras con solo aplicar una capa de producto.

Duración de hasta 12 horas.

Las fibras le dan dimensión a las pestañas, parecen más densas y hacen que la mirada gane intensidad.

Contiene aceite de coco, argán y moringa para hidratar las pestañas.

El cepillo tiene una punta de precisión que llega a las pestañas más pequeñas (también las de los extremos del ojo).

Máscara de pestañas Clinique

Máscara de pestañas Clinique .jpg Máscara de pestañas de Clinique

La High Impact High-Fi Full Volumen de Clinique es una máscara de pestañas de lujo con una textura ligera en gel y fibras que se adhieren a las pestañas, por lo que consigues un efecto volumen, incluso en las más pequeñas. Ganas densidad visual y un efecto intenso y marcado sin tener que aplicar varias capas de producto.

Si eres fiel defensora de una buena máscara de pestañas cambia por completo la mirada, vas a alucinar con el resultado de esta de Clinique. El cepillo High-Def Wave Brush distribuye perfectamente el producto y peina las pestañas. Las cerdas onduladas trabajan el conjunto y la punta alcanza las pestañas más pequeñas para aplicar el producto desde la raiz.

Diferencias vs. otras máscaras de pestañas del mercado

Normalmente, las máscaras de pestañas low cost dan volumen o definen las pestañas, pero esta de Clinique lo hace todo bien. Se centran en conseguir unas pestañas visualmente más densas gracias a las fibras y a la intensidad de los pigmentos.

Otra diferencia está en el cepillo, que distribuye muy bien el producto gracias a las cerdas onduladas y a su punta de precisión. Y tan importante es el cepillo en sí como la técnica: lo ideal es aplicar el producto desde la raíz y en zig-zag. Y un punto a favor más de la máscara de Clinique frente a otras: incorpora aceites de coco, argán y moringa, lo que significa que también tiene parte de tratamiento para cuidar y nutrir las pestañas.

Si quieres que tu mirada sea protagonista absoluta la próxima vez que te maquilles, aprovecha que esta máscara de pestañas de lujo de Clinique está rebajada a menos de 25€ en Primor solo por tiempo limitado. ¡Corre a por ella!

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