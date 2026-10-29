El secreto de una piel más luminosa: este dispositivo Cecotec con luz LED y electroestimulación por menos de 30€

¿Tienes una rutina de skincare adecuada para tu tipo de piel? Hay una cosa más que puedes hacer, además de aplicar productos por la mañana y por la noche. Y es utilizar el tonificador facial FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec, un dispositivo que utiliza luz LED, tecnología EMS, vibración y calor para dar un paso más en tu rutina de cuidado facial.

Algo así como tener en casa los aparatos que antes estaban reservados solo para los profesionales. Además, es un tonificador facial 100% seguro con el que vas a tener una piel mucho más cuidada, hidratada y definida con muy pocos minutos de uso al día. Y lo mejor es que acaba de bajar de precio a menos de 30€ en Amazon, ¡una ganga!

¿Qué aporta a tu rutina el tonificador de Cecotec?

3 modos de uso para dar firmeza, luminosidad y cuidar la piel.

5 niveles de intensidad EMS (electroestimulación facial).

3 colores de luz LED (roja, azul y verde), con todos los beneficios de la fototerapia.

Añade calor y vibración para potenciar los efectos de las funciones anteriores.

FaceCare Face&Neck Pro Cecotec

FaceCare Face&Neck Pro .jpg FaceCare Face&Neck Pro Cecotec

El tonificador facial FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec reúne las funciones de varios aparatos parecidos en uno solo, y las puedes combinar entre sí para mejorar los resultados. Por ejemplo, utiliza el modo de firmeza con la luz roja, calor, vibración y EMS para tener una piel mucho más elástica, reducir pequeñas arruguitas y líneas de expresión.

El modo Brighten, por su parte, utiliza luz verde con estimulación y vibración, lo que da como resultado una dermis mucho más luminosa. Además, el diseño curvo del cabezal se desliza fácilmente por los contornos del rostro y del cuello.

Cómo utilizar este tonificador facial paso a paso

El tonificador facial de Cecotec es superfácil de utilizar y cualquiera puede incluirlo en su rutina:

Limpia bien la cara y sécala. No utilices el dispositivo sobre heridas, zonas irritadas o daños. Elige el modo que quieras utilizar, según los resultados. Y si es tu primera vez, empieza con una intensidad baja para comprobar cómo reacciona tu piel. Ajusta la intensidad de las EMS. El dispositivo tiene cinco niveles y puedes ir regulándolo a tu gusto. Desliza el cabezal por las zonas del rostro que lo necesitas. Incluye un temporizador cada 60 segundos para recordarte que cambies de zona. Al terminar, continúa con tu rutina habitual (tónico, sérum, contorno de ojos, crema hidratante y protector solar por la mañana). Limpia bien el tonificador facial (es resistente al agua IPX6) y sécalo con un paño o una toalla diferente.

¡Así de fácil! Este tonificador Cecotec es pequeño y compacto, así que lo podrás llevar donde quieras para cuidarte la piel como hacen los profesionales e ir ajustando el modo y la intensidad según las necesidades de tu rostro.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.