Hemos fichado este proyector portátil rebajado en AliExpress con Wi-Fi 6, Bluetooth y capacidad para proyectar imágenes de hasta 80" a solo 1,6 metros de distancia.

Peli, manta y un cine en el salón de casa: así de fácil con este proyector portátil que gira 180º y tiene Android 14

¿En otoño e invierno te da más pereza hacer planes fuera de casa? Que no cunda el pánico, porque hemos fichado el plan perfecto para esta temporada. Puedes hacerlo con niños, llevar tu pijama favorito y también incluye picoteo, bebidas y la compañía que elijas. Suena bien, ¿verdad?

No es otro que montarte un cine en casa, para lo que vas a necesitar el proyector portátil Magcubic HY300 Pro Plus 290ANSI, elegir una peli o una serie para hacer maratón, comida y buena compañía. Y si te apetece, siempre puedes ambientar y decorar tu casa para la ocasión. Un plan low-cost, porque este dispositivo está rebajado ahora a menos de 40€ en AliExpress.

Lo mejor de este proyector portátil Magcubic

Una pantalla de hasta 80 pulgadas a solo 1,6 metros de distancia para ver pelis y series en gran formato.

Android 14 integrado con un sistema que permite acceder a apps compatibles sin depender de otro dispositivo externo.

Rotación de 180 grados para elegir dónde proyectar (hacia la pared o el techo).

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 para conectar tus dispositivos, con opciones inalámbricas para acceder a contenidos o vincular accesorios compatibles.

Proyector portátil Magcubic

Proyector portátil .jpg Proyector portátil Magcubic

El proyector portátil Magcubic HY300 Pro Plus 290ANSI es la mejor manera de convertir cualquier pared vacía en casa en una pantalla de cine. El dispositivo en sí tiene un diseño muy compacto, por lo que es apto para colocar sobre una mesa auxiliar, una estantería o una superficie estable. También lo puedes llevar de viaje y no ocupa nada de espacio.

Tiene una resolución nativa de 1280 x 720 px (HD), aunque es compatible con contenidos de hasta 8K. A esto se suman sus 290 lúmenes ANSI de luminosidad y el sistema Android 14 integrado, por lo que no hace falta que conectes otros dispositivos para ver contenidos en streaming.

Ideas para montarte el cine en casa este otoño

Solo necesitas echarle imaginación para montarte un cine en casa este otoño, sobre todo ahora que tenemos las fiestas a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, puedes organizar una sesión de cine en casa con tu peli o saga favorita, palomitas, frutos secos, chocolate o un mix de aperitivos.

También hace un maratón de películas de Navidad, todavía mejor si ya has puesto el árbol en casa y has ambientado tu casa con un ambiente festivo. Y como el proyector portátil se mueve bien en todas las direcciones, también puedes montar el cine en tu dormitorio y ver cualquier contenido desde la cama.

El punto fuerte de este proyector portátil Magcubic es que viene de serie con Android 14, lo que significa que puedes acceder directamente a apps de streaming sin necesidad de descargar antes las películas o meterlas en un pendrive. ¡Es un chollo por menos de 40€!

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