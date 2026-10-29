Para ir al gimnasio, a trabajar o escaparte el fin de semana: el bolso Nike que sirve para todo

Nació como un bolso para ir al gimnasio, pero lo hemos visto literalmente en cualquier plan. Hablamos del Nike Commute, el bolso de deporte de Nike que sirve para ir al gimnasio, la oficina, hacer recados e incluso si te escapas el fin de semana. Tiene espacio de sobra para todo lo que necesites y un diseño de lo más actual.

Lo hemos fichado en un color gris azulado, que parece casi azul cielo, porque es muy fácil de combinar y le da el punto de color a los looks de otoño (también está disponible en negro). Te contamos cómo lo combinaríamos esta temporada, ¡pero antes tienes que saber que está rebajado un 30%!

Lo que más nos gusta de este bolso Nike en oferta

Dimensiones de 30 x 41 x 15 cm , con 20 litros de capacidad .

, con . Un compartimento acolchado para portátiles de hasta 15 pulgadas .

. 2 formas de llevarlo según el plan: con las asas grandes o con una correa desmontable para el hombro.

En su interior incluye varios compartimentos y una minibolsa extraíble para objetos pequeños.

Bolso Nike Commute

Bolso Nike .jpg Bolso Nike Commute

El Nike Commute en teoría es un bolso para ir al gimnasio, o al menos así lo vende Nike. Y sí, caben de sobra unas zapatillas, una toalla y hasta un neceser. Pero precisamente esos 20 litros de capacidad también vienen muy bien para guardar un portátil de hasta 15" y llevártelo a la oficina, junto con su cargador, una botella de agua, una bolsa de aseo…

Ya sabes lo importante que es tener accesorios versátiles y atemporales, y este bolso Nike lo es. Puedes pasar de un look de oficina a uno de gimnasio (o al revés), irte de fin de semana o utilizarlo para hacer recados, porque no desentona con ningún outfit. Y encima se puede colgar al hombro o llevar con las asas grandes.

Ideas para combinar el bolso Nike Commute

Tanto en este color gris azulado como en negro, queda muy bien con muchos tipos de looks. Por ejemplo:

Con unos leggings, sudadera y zapatillas blancas para ir al gimnasio o hacer recados.

Con un pantalón recto, una camisa blanca y una americana para ir a la oficina.

Con pantalones anchos, una camiseta básica y una chaqueta para viajar.

El Nike Commute es el bolso de mano que tiene que estar en tu armario esta temporada, porque es muy versátil y podrás utilizarlo en infinidad de planes y looks. ¡Aprovecha que está rebajado un 30%!

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