El microondas LG de 20 litros que apuesta por la sencillez y la practicidad, ahora a un precio más bajo

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No todos los hogares necesitan un microondas con decenas de programas automáticos y controles digitales. En algunos casos, puede ser suficiente contar con un electrodoméstico como el LG MS2082F, sencillo y con dos mandos mecánicos para seleccionar la potencia y el tiempo de funcionamiento.

Sus 20 litros de capacidad lo convierten en una alternativa para cocinas pequeñas o para quienes buscan un aparato práctico para recalentar comida, cocinar preparaciones sencillas y descongelar alimentos. Además, ahora está disponible por 89€, un 31% menos que su pvp y que puede ser más bajo todavía con nuestro código promocional LGELESPANOL10.

Lo esencial

Capacidad de 20 litros

Diseño negro

Mandos mecánicos

Cinco niveles de potencia

Potencia regulable del 17% al 100%

Función de descongelación

Precio rebajado

Todos los detalles del microondas LG MS2082F

LG MS2082F LG

Este microondas LG que te recomendamos hoy no solo por sus características, sino también por su bajada de precio, es un modelo cuyo punto más destacado es su sencillez. Basta con girar los mandos para elegir la potencia y el tiempo, sin depender de una pantalla digital o de programas que quizá no vayas a utilizar.

Los cinco niveles de potencia permiten adaptar el funcionamiento a distintas tareas; la intensidad máxima puede utilizarse para calentar o cocinar, los niveles inferiores, para preparaciones delicadas, como ablandar mantequilla o chocolate. También incorpora una función de descongelación con potencia medio-baja, perfecta para evitar que los bordes de los alimentos empiecen a cocinarse mientras el interior sigue congelado.

Su capacidad de 20 litros, por otro lado, prioriza un formato compacto en comparación con otros modelos del mercado.

¿Para quién es?

El LG MS2082F está pensado para aquellas personas o familias que...

Priorizan la facilidad de uso y no necesitan funciones avanzadas

Viven en viviendas pequeñas o tienen cocinas con poco espacio

Utilizan este electrodoméstico principalmente para recalentar platos, preparar comidas sencillas o descongelar ingredientes antes de cocinar

En cualquier caso, recuerda que hoy está rebajado en la web de LG y que, además, puedes usar nuestro cupón de descuento LGELESPANOL10 para rebajar el precio de cualquier producto de la web.

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