Cómo evitar que el maquillaje marque las arrugas con la prebase estrella de Clarins

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Conseguir que el maquillaje permanezca impecable durante todo el día sin que se cuartee, marque las arrugas ni ponga de manifiesto los poros dilatados suele ser un verdadero reto en cualquier rutina de belleza. A menudo, las bases aplicadas directamente sobre la piel desnuda tienden a acumularse en las líneas de expresión o pierden su acabado uniforme a las pocas horas debido a las irregularidades de la textura cutánea. La clave para lograr un rostro terso, rejuvenecido y con un efecto "piel de porcelana" sin imperfecciones radica en preparar la tez con un tratamiento perfeccionador capaz de alisar la superficie del rostro de forma instantánea antes de maquillar.

Para transformar la textura de tu piel con el equilibrio perfecto entre tratamiento y maquillaje de lujo, la firma francesa ha desarrollado uno de sus grandes iconos cosméticos. Hablamos de la prebase alisante y perfeccionadora Clarins Lisse Minute Base Comblante, un borrador óptico de textura suave e imperceptible que alisa, hidrata y rellena arrugas y poros al momento. Está disponible en Druni con descuento del 40%.

¿Qué hace tan especial a la prebase Lisse Minute de Clarins?

Efecto rellenador inmediato de arrugas y poros: su fórmula alisadora se deposita en los pliegues y líneas de expresión para alisar la superficie de la piel en unos instantes. 24 Horas de hidratación y luminosidad: combina los beneficios de un tratamiento facial con una prebase que nutre y aporta confort prolongado a lo largo del día. Textura suave, ultraligera e imperceptible: se funde como una segunda piel sin dejar sensación grasa ni pesada en el rostro. Uso híbrido y versátil: puede aplicarse sola para perfeccionar el rostro al natural o mezclada con tu base de maquillaje favorita.

Tratamiento reconfortante, tez lisa y preparación profesional del maquillaje

Lisse Minute Base Comblante Druni

La mayor ventaja de la prebase Clarins Lisse Minute Base Comblante es su capacidad para actuar como un velo perfeccionador invisible que maximiza la fijación de la base de maquillaje. Al rellenar ópticamente las pequeñas irregularidades de la tez, evita que los pigmentos se acumulen en los pliegues y garantiza un acabado uniforme de larga duración. Su textura cremosa pero ligera calma el rostro, mantiene la hidratación durante 24 horas y deja la piel visiblemente descansada, suave y luminosa sin obstruir los poros.

Cómo aplicar Lisse Minute Base Comblante paso a paso

Prepara el rostro: realiza tu rutina habitual de limpieza e hidratación facial antes de aplicar la prebase para asegurar una absorción óptima. Deposita el producto en zonas clave: toma una pequeña cantidad de Lisse Minute y aplícala con las yemas de los dedos o una brocha en las áreas afectadas por líneas de expresión, patas de gallo, surcos nasogenianos o poros dilatados. Trabaja mediante ligeros toques: difumina suavemente a toquecitos en lugar de arrastrar el producto, permitiendo que la fórmula rellene y alise los pliegues de forma uniforme. Elige tu método de aplicación preferido: utilízala sola para lucir un cutis suave y matificado sin maquillaje, o mézclala directamente con unas gotas de tu base fluida en la palma de la mano antes de extenderla por todo el rostro. Un tip extra de acabado: deja asentar la prebase durante un minuto antes de aplicar el resto del maquillaje para que los activos fijadores creen el lienzo perfecto.

¡Así de fácil! Consigue una piel suave y sin imperfecciones con la experiencia de Clarins y recuerda que está en Druni con descuento del 40%.

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