Tus competiciones favoritas desde 4,99 euros al mes en DAZN

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Sintonizar las mejores competiciones del calendario deportivo internacional es hoy más sencillo gracias a un modelo de emisión que pone la elección en manos del espectador. DAZN permite que cada usuario seleccione únicamente la cobertura que realmente desea seguir jornada a jornada. Desde el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y los choques decisivos de LALIGA hasta la temporada regular de la NBA o los partidos de la NFL, la plataforma dispone de suscripciones a medida accesibles desde tan solo 4,99 euros al mes.

Los planes y precios de DAZN para todos los gustos

Premium : incluye la totalidad de contenidos de la plataforma (LALIGA EA SPORTS, Motor, NFL, NBA y más) desde 31,99 euros/mes.

: incluye la totalidad de contenidos de la plataforma (LALIGA EA SPORTS, Motor, NFL, NBA y más) desde 31,99 euros/mes. Fútbol : acceso a 5 partidos por jornada de LALIGA (en 35 de las 38 jornadas), grandes ligas internacionales y la NFL desde 19,99 euros/mes.

: acceso a 5 partidos por jornada de LALIGA (en 35 de las 38 jornadas), grandes ligas internacionales y la NFL desde 19,99 euros/mes. Motor : cobertura completa del Mundial de Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, WSBK y DTM desde 19,99 euros/mes.

: cobertura completa del Mundial de Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, WSBK y DTM desde 19,99 euros/mes. Baloncesto : retransmisión de la Liga Endesa, la NBA, programas de análisis y entrevistas exclusivas desde 5,99 euros/mes.

: retransmisión de la Liga Endesa, la NBA, programas de análisis y entrevistas exclusivas desde 5,99 euros/mes. Made in USA: selección enfocada a las grandes ligas norteamericanas con encuentros de NBA, NFL y NASCAR desde 4,99 euros/mes.

Un modelo de suscripción adaptado a las preferencias de cada aficionado

Dazn DAZN

La ventaja competitiva de la propuesta de DAZN reside en la personalización de sus contenidos. A diferencia de las plataformas tradicionales que imponen paquetes rígidos, su sistema permite contratar exclusivamente el área temática de tu interés (ya sea la F1, el baloncesto o el deporte estadounidense) o bien dar el paso hacia la cobertura multideporte sin pagar por servicios innecesarios.

Especialización temática, calidad HD y contenidos exclusivos bajo demanda

Acceso segmentado por disciplinas : posibilidad de enfocar la suscripción de forma exclusiva en el fútbol, los deportes de motor, el baloncesto o la competición estadounidense.

: posibilidad de enfocar la suscripción de forma exclusiva en el fútbol, los deportes de motor, el baloncesto o la competición estadounidense. Retransmisiones de alta fidelidad en directo : tecnología de streaming adaptada para ofrecer fluidez y nitidez visual desde Smart TV, dispositivos móviles o consolas.

: tecnología de streaming adaptada para ofrecer fluidez y nitidez visual desde Smart TV, dispositivos móviles o consolas. Producción propia y análisis especializado : catálogo enriquecido con documentales originales, previas en directo, resúmenes detallados y ruedas de prensa tras los eventos.

: catálogo enriquecido con documentales originales, previas en directo, resúmenes detallados y ruedas de prensa tras los eventos. Escala de tarifas flexible: estructura de precios diseñada para facilitar la contratación del contenido deseado a partir de 4,99 euros al mes.

Si buscas seguir el deporte en directo con máxima calidad y elegir una cuota que encaje de verdad con tus hábitos de consumo, contratar la opción modular de DAZN es la decisión idónea.

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