El reloj inteligente en titanio que se adapta tanto a la oficina como a tus rutas de montaña

Encontrar un smartwatch perfecto para una reunión de trabajo como para la ruta de trail running es el gran reto de quienes llevan un estilo de vida activo. El reloj inteligente HUAWEI WATCH GT 7 Pro combina una resistente caja de aleación de titanio con un bisel de nanocerámica y la cómoda correa HUAWEI EasyCross para aguantar cualquier impacto. Con una batería capaz de alcanzar hasta 21 días de autonomía, modos dedicados para esquí o ciclismo, lectura de ECG de 30 segundos y compatibilidad total con iOS y Android, este smartwatch ofrece el equilibrio idóneo entre alta tecnología y durabilidad. ¿Te interesa? Entonces debes saber que tiene 30 euros de descuento en HUAWEI.

Esquiadores de alta montaña, ciclistas de ruta y corredores de fondo

Apasionados del esquí y el snowboard : deportistas que buscan rastrear sus descensos con mapas de más de 3.000 estaciones, midiendo giros, ruta y fuerza G.

: deportistas que buscan rastrear sus descensos con mapas de más de 3.000 estaciones, midiendo giros, ruta y fuerza G. Ciclistas de carretera y montaña : usuarios que necesitan sincronizar rutas previamente para anticipar subidas y recibir alertas de terreno en tiempo real.

: usuarios que necesitan sincronizar rutas previamente para anticipar subidas y recibir alertas de terreno en tiempo real. Atletas de resistencia y trail running : corredores que requieren una sujeción firme con la correa EasyCross y hasta 51 horas continuas de seguimiento en carrera.

: corredores que requieren una sujeción firme con la correa EasyCross y hasta 51 horas continuas de seguimiento en carrera. Perfiles que priorizan el seguimiento de salud : personas interesadas en realizar ECG de 30 segundos y monitorizar la fibrilación auricular mediante sensor PPG continuo.

: personas interesadas en realizar ECG de 30 segundos y monitorizar la fibrilación auricular mediante sensor PPG continuo. Usuarios multitarea de iOS y Android : quienes buscan sincronizar notificaciones y datos deportivos sin importar la marca de su smartphone habitual.

: quienes buscan sincronizar notificaciones y datos deportivos sin importar la marca de su smartphone habitual. Buscadores de gran autonomía y pagos NFC: profesionales activos que valoran hasta 21 días de batería y la comodidad de pagar con Curve Pay desde la muñeca.

Diseño en titanio, funciones de salud y ficha técnica

HUAWEI WATCH GT 7 Pro Huawei

El HUAWEI WATCH GT 7 Pro es adecuado para muñecas de entre 140 y 210 mm de contorno. Su chasis de titanio y cerámica ofrece una durabilidad excepcional frente a golpes o arañazos, manteniéndose ligero y cómodo a lo largo de toda la jornada. Para el día a día, la app Curve Pay permite realizar pagos móviles rápidos por NFC, mientras que sus lecturas de salud equilibran las métricas de esfuerzo y recuperación sin esfuerzo.

La ventaja de contar con mapas detallados de esquí, lectura de fuerza G y métricas de elevación en ciclismo lo convierte en la herramienta perfecta para quienes disfrutan midiendo sus límites al aire libre. Sumado a su impresionante autonomía de hasta tres semanas y la solidez del titanio, es el smartwatch definitivo para el usuario aventurero que busca rendimiento, salud y estilo en una sola pieza.

¿Para quién es el HUAWEI WATCH GT 7 Pro?

Esquiadores y practicantes de snowboard : deportistas que desean analizar sus descensos en más de 3.000 estaciones con datos de ruta, giros y fuerza G.

: deportistas que desean analizar sus descensos en más de 3.000 estaciones con datos de ruta, giros y fuerza G. Ciclistas de carretera y montaña : usuarios que necesitan previsualizar subidas y recibir alertas del terreno en tiempo real para gestionar su esfuerzo.

: usuarios que necesitan previsualizar subidas y recibir alertas del terreno en tiempo real para gestionar su esfuerzo. Corredores de montaña y atletas de resistencia : personas que requieren una sujeción firme sin desplazamientos y hasta 51 horas de autonomía en modo Trail Running.

: personas que requieren una sujeción firme sin desplazamientos y hasta 51 horas de autonomía en modo Trail Running. Usuarios enfocados en el cuidado de la salud : perfiles que valoran métricas avanzadas como el registro de ECG en 30 segundos y el control continuo de fibrilación auricular.

: perfiles que valoran métricas avanzadas como el registro de ECG en 30 segundos y el control continuo de fibrilación auricular. Personas que buscan máxima autonomía : profesionales ocupados que prefieren un smartwatch premium que dure hasta 21 días sin depender de cargadores diarios.

: profesionales ocupados que prefieren un smartwatch premium que dure hasta 21 días sin depender de cargadores diarios. Usuarios de smartphones iOS o Android: quienes exigen un reloj versátil con notificaciones sincronizadas y pagos rápidos vía NFC con Curve Pay.

Equípate con el HUAWEI WATCH GT 7 Pro y lleva el control de tu rendimiento deportivo y de tu salud al nivel más alto con la resistencia del titanio. No olvides que tiene 30 euros de descuento en HUAWEI.

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