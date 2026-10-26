Owlotech Berkeley: una silla ergonómica para trabajar más cómodo desde casa

Si trabajas o estudias muchas horas frente al ordenador, elegir una silla cómoda es vital para ti para evitar dolores de espalda y articulaciones. La Owlotech Berkeley reúne varias características pensadas para adaptar el asiento a tus necesidades, como soporte lumbar, reposacabezas regulable y reposabrazos abatibles.

En su caso, es un producto topventas en PcComponentes. Pero hoy, además, hay una razón más para comprarla aparte de sus prestaciones: tiene un descuento del 20% y es una de las mejores ofertas de la semana.

Características principales de la silla Owlotech Berkeley

Respaldo de malla transpirable : favorece la circulación del aire y ayuda a reducir la acumulación de calor

: favorece la circulación del aire y ayuda a reducir la acumulación de calor Soporte lumbar: proporciona apoyo en la zona baja de la espalda

proporciona apoyo en la zona baja de la espalda Reposacabezas regulable: permite ajustar su altura para adaptarlo a cada usuario

permite ajustar su altura para adaptarlo a cada usuario Reposabrazos abatibles: facilitan ganar espacio cuando necesitas apartar la silla

facilitan ganar espacio cuando necesitas apartar la silla Asiento de espuma de alta densidad: ofrece una superficie acolchada para trabajar o estudiar

ofrece una superficie acolchada para trabajar o estudiar Altura regulable: el asiento puede situarse entre 46 y 56 cm del suelo

el asiento puede situarse entre 46 y 56 cm del suelo Respaldo reclinable: permite una inclinación máxima de 115 grados

¿Por qué elegir esta silla?

Owlotech Berkeley PcComponentes

Elegir la Owlotech Berkeley tiene sentido si buscas una silla de escritorio funcional para trabajar o estudiar en casa sin complicarte con demasiados ajustes. Como has visto, cuenta con muchas características que funcionan en la práctica, lo que le ha valido una nota media de 4,5 estrellas sobre 5, basada en 1890 opiniones.

Uno de sus principales atractivos es la combinación de respaldo de malla, soporte lumbar y reposacabezas regulable en una silla de diseño sencillo. La altura del asiento se puede ajustar mediante un pistón de gas de clase 2, y el respaldo permite reclinarse hasta 115 grados para cambiar de postura.

Por otro lado, su estructura incorpora una base de nailon con ruedas del mismo material y un asiento de tela con espuma de alta densidad. Además, pesa 10 kg y admite una carga máxima indicada de 110 kg.

Preguntas frecuentes

¿La Owlotech Berkeley sirve para teletrabajar?

Puede ser una opción para montar una zona de trabajo en casa, gracias a su altura regulable, soporte lumbar y respaldo transpirable. La comodidad durante jornadas prolongadas dependerá también de tu postura, tu complexión y el ajuste de la silla.

¿Se puede regular la altura del asiento?

Sí. La altura desde el suelo hasta el asiento se puede ajustar entre 460 y 560 mm, es decir, entre 46 y 56 cm.

¿Los reposabrazos se pueden levantar?

Sí. Son abatibles, por lo que puedes apartarlos cuando necesites acercarte más al escritorio o ganar espacio.

¿El respaldo permite reclinarse?

Sí. La inclinación máxima indicada es de 115 grados.

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