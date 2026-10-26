El espectáculo de magia premiado internacionalmente que llega a Madrid en noviembre: fechas y entradas

El dúo de ilusionistas Henry & Klauss, ganadores de premios internacionales y de 3 récord Guinness, llegan con ILLUSION SHOW por primera vez a Madrid.

¿Cuándo fue la última vez que viste a tus hijos quedarse sin palabras? Hay cosas que no caben en una pantalla, y el espectáculo internacional de Henry & Klauss, ILLUSION SHOW, es uno de ellos. El dúo de ilusionistas que ha pasado por los grandes teatros de Brasil, Estados Unidos, China o Italia y ha ganado 3 récords Guinness llegan por fin a Madrid este 21 de noviembre para que pequeños y mayores vivan una experiencia única e inexplicable. Solo quien la vive puede entenderla.

ILLUSION SHOW es un plan familiar para hacer en Madrid esta Navidad. Una producción de gran formato que lleva el fenómeno del ilusionismo y la magia al Teatro Albéniz, con funciones solo hasta el 13 de diciembre. El mejor show de magia llega a Madrid, después de que más de 2,5 millones de personas ya lo hayan disfrutado en más de 15 países. Ya puedes comprar tus entradas para Henry & Klauss en Madrid en El Corte Inglés, desde 30,80€.

Así es ILLUSION SHOW, el show de Henry & Klauss que llega por primera vez a Madrid

Henry & Klauss ILLUSION SHOW

¿Qué hacer en Madrid con niños? El plan de entretenimiento familiar que no te puedes perder a partir del 21 de noviembre es ILLUSION SHOW. Henry & Klauss son dos magos brasileños que han recibido el premio internacional Mandrake d'Or, conocido como el Óscar de la magia. Han pasado por America's Got Talent, tienen un especial en Disney+ y ahora presentan en Madrid una producción de gran formato con ilusionismo, música en directo y tecnología.

La puesta en escena, el ritmo sobre el escenario y los recursos técnicos lo confirman como uno de los planes navideños para hacer en Madrid en familia, pues Henry & Klauss consiguen mantener la atención del público durante todo el show. En tiempos de pantallas y estímulos por todas partes, tiene más mérito aún.

El fenómeno mundial del ilusionismo llega por primera vez a Madrid con ilusiones que desafían todas las leyes de la física y una banda sonora 100% original y EN DIRECTO. Vivirás la magia tan de cerca que incluso dudarás de lo que es real y lo que no.

Un espectáculo de magia para niños (y adultos) en Madrid esta Navidad

La Navidad es la época más mágica del año, en la que tenemos la sensación de que todo es posible. En parte, porque los niños consiguen contagiarnos esa magia e ilusión. Volver a mirar el mundo con inocencia y ser capaz de sorprendernos con lo que tenemos delante.

Esa es la sensación con la que saldrás de ILLUSION SHOW, tengas la edad que tengas. Es un espectáculo de magia para hacer con niños en Madrid esta Navidad —hasta el 13 de diciembre— a partir de 4 años. El show dura 1 hora y 20 minutos, sin descanso, aunque la magia inmersiva de Henry & Klauss hará que se te pase volando y que salgas del Teatro Albéniz de Madrid sorprendido ante lo que acabas de ver.

Si tienes curiosidad, quieres sorprender a tus hijos y hacer un plan diferente en familia, tienes que aprovechar que la dupla de ilusionistas premiados en todo el mundo trae este show por primera vez a Madrid. ¡8 ÚNICAS SEMANAS desde el 21 de noviembre! ¡improrrogable!

Fechas, horarios y entradas para Henry & Klauss en Madrid

Henry & Klauss ILLUSION SHOW

Las entradas para ILLUSION SHOW ya están a la venta en El Corte Inglés y hay funciones que ya se están agotando.

Fechas : del 21 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

: del 21 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. Recinto : Teatro Albéniz de Madrid.

: Teatro Albéniz de Madrid. Duración del show : 80 minutos, sin descanso.

: 80 minutos, sin descanso. Edad recomendada: a partir de 4 años.

Si quieres un plan diferente de entretenimiento familiar en Madrid este 2026, las entradas para ILLUSION SHOW están disponibles en El Corte Inglés desde 30,80€ para los días 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre, así como 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de diciembre. Los viernes solo hay una única función al día, mientras que los sábados y domingos hay doble sesión de Henry & Klauss en la capital.

3 récord Guiness, más de 18 años de carrera, premios internacionales, 2,5 millones de espectadores en más de 15 países… ¿Vas a perderte ILLUSION SHOW, el mejor plan familiar en Madrid para las próximas semanas? Las entradas ya están agotándose, así que compra la tuya ahora (o regálala a alguien especial) en El Corte Inglés desde solo 30,80€. ¡Solo lo puedes entender si lo vives!

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