Recorta la barba, perfila los contornos y retoca el pelo en casa con esta maquinilla eléctrica

Si quieres mantener la barba bien perfilada o retocar el pelo sin depender de la peluquería, esta máquina cortapelos inalámbrica para hombre permite recortar el vello, definir contornos y crear diferentes estilos desde casa. Cuenta con una cuchilla en forma de T, tres peines guía y una pantalla LED que muestra el estado de la batería. ¿Lo mejor? Tiene una oferta flash en Amazon y está rebajada.

Características principales

Cuchilla en forma de T de acero con recubrimiento de titanio

Tres peines guía para adaptar la longitud del corte

Hasta 180 minutos de uso con una carga completa.

Carga mediante cable USB-C en aproximadamente 2,5 horas

Pantalla LED con información sobre la batería y la carga

Nivel de ruido anunciado inferior a 60 dB

Así es esta máquina cortapelos inalámbrica

Máquina cortapelos inalámbrica Amazon

Esta máquina cortapelos y recortadora de barba para hombre es ideal para mantener el estilo deseado desde casa, sin acudir a la barbería. Su cuchilla en forma de T perfila contornos, retoca patillas y define líneas con precisión. También puede utilizarse para recortar el pelo y mantener la barba, aunque el resultado dependerá de la longitud del vello, la técnica y el peine guía elegido.

El aparato incluye tres peines delimitadores, que permiten adaptar el corte a diferentes necesidades, y una funda protectora de plástico ABS para cubrir el cabezal cuando no se utiliza. Su diseño inalámbrico facilita el manejo y evita depender de un enchufe durante el recorte.

En cuanto a la batería, incorpora una unidad de iones de litio de 1.500 mAh que ofrece hasta 180 minutos de autonomía después de unas 2,5 horas de carga. El puerto USB-C permite recargarla con fuentes de alimentación USB compatibles. Además, la pantalla LED muestra información sobre el estado de la batería para que puedas controlar cuándo necesita cargarse.

Preguntas frecuentes

¿Se puede utilizar para cortar el pelo y arreglar la barba?

Sí. Está diseñada para recortar el pelo y el vello facial, además de perfilar patillas y contornos. Los peines incluidos ayudan a adaptar el corte.

¿Incluye accesorios?

Sí. Incluye tres peines guía, una funda protectora para el cabezal y un cable de carga USB.

¿Es adecuada para viajar?

Su diseño inalámbrico y la batería recargable facilitan transportarla. Antes de viajar en avión, consulta las condiciones de transporte de dispositivos con baterías de iones de litio de la compañía aérea.

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