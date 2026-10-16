El frigorífico LG de 375 litros que adapta la temperatura y ayuda a ahorrar energía

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El frigorífico LG GBBS727CPY es perfecto para aquellas personas que quieren un modelo espacioso que conserve bien los alimentos y encaje en una cocina moderna. Tiene una capacidad de 375 litros y tecnologías de refrigeración, además de funciones inteligentes para adaptar su funcionamiento a tus hábitos. Y un acabado en acero inoxidable antihuellas que aporta un aspecto elegante y ayuda a mantener la superficie limpia.

Pero eso no es todo lo que debes de saber. No podemos esperar más para decirte que, si usas nuestro código promocional LGELESPANOL10, podrás tener un 10% de descuento en la compra.

Lo que debes saber sobre el combi LG GBBS727CPY

Frigorífico combi LG Serie 700

375 litros de capacidad

Altura de 2,03 metros

Clasificación energética C.

Apertura de 110 grados para facilitar la instalación junto a paredes y muebles.

Más detalles sobre este frigorífico Serie 700 de LG

LG GBBS727CPY LG

El LG GBBS727CPY es un frigorífico combi ideal para aquellas personas que necesitan espacio de almacenamiento y buscan conservar los alimentos en buenas condiciones durante más tiempo. Con una capacidad total de 375 litros y una altura de 2,03 metros, ofrece espacio para organizar la compra semanal, las bebidas y los productos frescos. Su acabado en acero inoxidable antihuellas y su puerta plana aportan un estilo minimalista que encaja en cocinas contemporáneas.

Una de sus principales tecnologías es LINEARCooling™, que ayuda a mantener una temperatura estable con fluctuaciones de aproximadamente ±0,5 ºC. El objetivo es reducir los cambios térmicos y favorecer la conservación de la textura y las propiedades de los alimentos. Asimismo, el cajón Digital FRESHConverter+™ permite ajustar la temperatura entre -3 y 2 ºC para adaptarla a diferentes productos, como carne, pescado, verduras o bebidas.

También incorpora funciones inteligentes. AI Saving analiza los patrones de uso durante un periodo de aprendizaje para optimizar el funcionamiento del compresor. AI Fresh, por su parte, puede anticiparse a los horarios habituales de apertura y potenciar el enfriamiento antes de esos momentos, siempre que se cumplan las condiciones de funcionamiento.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona el ahorro energético con IA?

AI Saving analiza los patrones de uso durante unas tres semanas y ajusta el funcionamiento del compresor para intentar reducir el consumo. Es necesario activar la función y el ahorro real depende de los hábitos y las condiciones del hogar.

¿Se puede instalar junto a una pared?

Sí. Según el fabricante, su diseño permite una apertura de 110 grados y la puerta es reversible, lo que facilita su colocación junto a una pared o un mueble. Conviene comprobar las medidas y el espacio necesario para la instalación.

¿Es compatible con el móvil?

Sí. Cuenta con funciones inteligentes vinculadas a LG ThinQ™, que permiten acceder a las opciones compatibles de control y gestión.

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