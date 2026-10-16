¿Cómo comparar tarifas de luz incluyendo permanencia, penalizaciones y servicios añadidos?

Para comparar tarifas de luz, ten en cuenta el precio por kWh, la potencia contratada y también la permanencia, penalizaciones y servicios extra incluidos en la factura.

¿El kWh es lo único importante a la hora de comparar entre diferentes tarifas de luz? Para nada. Es lo que primero nos llama la atención, sobre todo si va acompañado de una oferta potente, pero la tarifa con el kWh más bajo no es necesariamente la más barata. Tienes que tener en cuenta también el término de potencia —un coste fijo en la factura según la potencia contratada—, si la tarifa tiene permanencia, penalizaciones o una cuota fija al mes.

Y si no tiene sentido comparar tarifas solo por el precio del kWh, ¿cómo hacerlo? Los expertos recomiendan calcular cuánto pagarías durante un año con un consumo idéntico (a ser posible, con tu consumo real) y potencia contratada. Así puedes poner las cifras en contexto, sumarle el resto de condicionantes y comparar directamente dos tarifas de luz. Te contamos todo lo que debes saber.

¿Qué datos necesitas para comparar dos tarifas de luz?

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No empieces a comparar tarifas de la luz sin antes saber cuál es tu consumo. Y no aproximado, sino el consumo real de una vivienda durante todo un año, para saber cuánto consumes según la época del año y en qué franjas horarias. Así sabrás si te conviene más una tarifa con precio estable o con discriminación horaria.

Comprueba también la potencia contratada (medida en kW). Es la capacidad máxima de electricidad que podemos utilizar al mismo tiempo, y es un coste fijo en la factura independiente al consumo (kWh). En tarifas de luz con discriminación horaria, ten en cuenta tanto los kW contratados en hora punta como en valle.

Necesitas también tener en cuenta:

Término de energía : es la parte variable de la factura y depende de los kWh que consumas. Lo puedes calcular multiplicando el precio por kWh por la electricidad. Y si la tarifa cambia según el tramo horario, calcula cada periodo por separado.

: es la parte variable de la factura y depende de los kWh que consumas. Lo puedes calcular multiplicando el precio por kWh por la electricidad. Y si la tarifa cambia según el tramo horario, calcula cada periodo por separado. Término de potencia : es el coste fijo de la factura según la potencia contratada. Multiplica el precio por los kW contratados y los días facturados (ten en cuenta también si tu tarifa tiene distintos tramos).

: es el coste fijo de la factura según la potencia contratada. Multiplica el precio por los kW contratados y los días facturados (ten en cuenta también si tu tarifa tiene distintos tramos). Cuotas y servicios extra : mantenimiento, asistencia o cualquier otro producto vinculado a tu tarifa que te suelen cobrar junto al suministro.

: mantenimiento, asistencia o cualquier otro producto vinculado a tu tarifa que te suelen cobrar junto al suministro. Condiciones de la oferta: duración de los descuentos (a veces, solo durante unos meses), cambios en el precio después, permanencia o penalizaciones si cancelas la tarifa antes de tiempo.

En el comparador de tarifas de Iberdrola puedes comprobar directamente dos tarifas de luz, según tu consumo y tus hábitos. Eso sí, revisa siempre las condiciones concretas de cada oferta una vez que tengas los datos de consumo real de tu vivienda durante todo un año.

Cómo calcular el coste anual real de cada oferta

Con toda la información anterior, ya puedes calcular el coste real de cada tarifa. Tan sencillo como sumar el término de energía, el término de potencia, las cuotas, servicios y cualquier otro coste adicional. Y restarle los descuentos durante el periodo que aplique.

Otro 'truco' para comparar dos tarifas: procura hacerlo siempre sobre un consumo idéntico, la misma potencia contratada y un periodo de 12 meses. Y si una oferta tiene, por ejemplo, un descuento del 15% durante los primeros 6 meses, no extiendas la promoción al resto del año. Tendrás que calcular el coste de la tarifa durante seis meses con la promoción y los otros seis meses con el precio que corresponda después. Y lo mismo con cualquier servicio extra que contrastes. Si cuesta 5€ al mes, en realidad son 60€ más al año.

Un error habitual que apuntan los expertos es calcular la tarifa con distinto criterio fiscal. Es decir, coger unos precios con impuestos y otros sin ellos, porque el precio final a pagar no será tampoco real.

Permanencia y penalizaciones: ¿en qué tienes que fijarte?

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La permanencia en un contrato de tarifa de la luz es el periodo mínimo que debes tenerlo contratado, y varía según la comercializadora y el tipo de tarifa. Así que comprueba siempre el tiempo de permanencia, si está vinculado a alguna oferta, cuánto dura y cuál es el coste si cancelas la tarifa por cualquier motivo antes de esa fecha.

Eso sí, distingue entre el suministro eléctrico y cualquier otro servicio asociado al contrato. Hay tarifas de luz sin permanencia, pero que incluyen algún servicio de mantenimiento o asistencia con sus propias condiciones (y quizá sí que tienen permanencia o penalizaciones).

Cualquier tarifa de luz con permanencia aplica penalizaciones si cancelas antes de tiempo. Por eso, consulta siempre el coste de esa penalización y, sobre todo, piensa a largo plazo: si tienes previsto mudarte dentro de poco, cambiar de compañía o dar de baja el servicio por cualquier otro motivo.

¿Cómo saber si una comparativa es real y fiable?

En cualquier comparativa de la luz tiene que haber ciertos datos básicos: la fecha de los precios, el consumo, la potencia, la duración de las promociones y cualquier otro concepto extra. Porque, como ya hemos visto, no es realista tener en cuenta únicamente el precio por kWh.

Concepto Cómo compararlo Riesgo frecuente Energía Precio en €/kWh × consumo real (por cada periodo si hay varios) Aplicar durante todo el año un descuento con una duración concreta Potencia Precio en €/kW día × kW contratados × días Dejar fuera de los cálculos un coste fijo muy alto Servicios Sumar el coste completo del periodo en cuestión No detectar servicios añadidos, facturas separadas o renovaciones automáticas Descuentos Aplicarlos únicamente durante su vigencia Extender el precio promocional a todo el año y no solo al periodo vigente Permanencia y baja Revisar duración y condiciones de cancelación No tener en cuenta la permanencia y posibles penalizaciones

Iberdrola comercializa tarifas de luz con precio fijo las 24 horas y también con discriminación horaria, para que elijas la mejor según tu consumo real en casa durante todo el año y tus hábitos. Y con su comparador de tarifas, podrás comprobar de un vistazo el precio por kWh, el término de potencia, los descuentos, penalizaciones y cualquier otro servicio incluido en tu tarifa. ¡Así es más fácil elegir!

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