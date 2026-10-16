Adiós a pasar frío al salir de la ducha: este calefactor de pared calienta estancias de hasta 20 m² por menos de 35€
Carrefour acaba de rebajar el calefactor de pared de Mellerware ajustable entre 18 y 45ºC y con posibilidad de programarlo a distancia.
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¿Has pensado cómo vas a calentar tu casa este invierno? Un aire acondicionado split, un ventilador de techo, un radiador o calefactor portátil… o un calefactor de pared, como este de Mellerware que Carrefour acaba de rebajar a menos de 35€ en sus ofertas de aniversario.
Es un dispositivo que calienta habitaciones de hasta 20 m² en poco tiempo y, como queda en alto, aprovecha mucho mejor el espacio disponible y calienta cualquier habitación desde arriba. Además, incorpora mando a distancia y opción de programarlo para que se adapte en todo momento a tus necesidades en casa. ¡Una ganga!
Razones para comprar este calefactor de pared Mellerware
- 2000 W de potencia para calentar estancias de hasta 20 m² (baño, dormitorio, despacho).
- 2 niveles de funcionamiento de 1000 y 2000 W para elegir en todo momento la potencia.
- Temporizador de hasta 8 horas y posibilidad de programarlo según tus horarios de la semana.
- Temperatura regulable entre 18ºC y 45ºC.
- Detecta si hay una ventana abierta para no desperdiciar energía.
Así es el calefactor de Mellerware rebajado en Carrefour
El calefactor de pared de Mellerware es el modelo Homy Wall, con tecnología cerámica PTC que calienta el baño o cualquier habitación en muy poco tiempo. Además, el propio calefactor ajusta su funcionamiento a medida que se va calentando la estancia, lo que también ahorra energía en casa.
Por ejemplo, viene muy bien para el baño mientras te duchas, incluso permite ajustar los horarios según tus rutinas semanales y que se encienda por las mañanas 5 minutos antes de levantarte. En todo momento podrás controlar la temperatura y el modo de uso desde su pantalla LED, así como controlarlo a distancia desde el mando incluido.
¿Es mejor que otros calefactores o radiadores?
Depende mucho del tipo de estancia y de cuáles sean tus necesidades. El Mellerware Homy Wall tiene ventajas frente a otros calefactores y radiadores:
- Al ir instalado en la pared, no ocupa espacio en el suelo, sobre todo si tienes un baño pequeño.
- Puedes programarlo para adaptarlo a tus hábitos, lo que mejora el confort y reduce el consumo energético en casa.
- Utiliza calor cerámico y no es un radiador de aceite, por lo que se calienta en muy poco tiempo.
- Es posible elegir en todo momento el nivel de potencia (1000 o 2000 W).
Este calefactor de pared de Mellerware es cómodo, muy fácil de usar, de bajo consumo y además no te va a costar más de 35€ si aprovechas la oferta de Carrefour. ¡Y no necesita instalación profesional!
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