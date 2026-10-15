¿Quieres empezar a correr? Estas zapatillas Fila son ligeras y cómodas para coger ritmo

¿Quieres empezar a correr y no sabes por dónde empezar? Por tener unas zapatillas de running y descargarte cualquier app que te organice las primeras sesiones hasta que cojas ritmo. Tus primeras zapatillas para salir a correr tienen que cumplir unas características muy concretas: cómodas, que se ajusten bien a la forma del pie y te permitan acostumbrarte poco a poco a correr.

Y si vas a salir a correr varias veces por semana, da un paso más con una buena amortiguación y un calzado transpirable. Justo en ese segmento están las zapatillas Fila Velora, con una parte superior de malla, entresuela con amortiguación y una suela que tracciona bien. Sin recurrir a modelos más técnicos ni gastarte un dineral, porque además están rebajadas en Sprinter a menos de 40€.

¿Por qué te las recomendamos?

Malla transpirable que permite que el pie respire durante los entrenamientos.

Pisada muy cómoda gracias a la entresuela con amortiguación.

Cierre con cordones para ajustar fácil la zapatilla a la forma de tu pie.

La suela tracciona muy bien en distintas superficies.

Una amortiguación cómoda para empezar a correr a tu ritmo

Fila.jpg Fila Velora

Las Fila Velora son un calzado perfecto para empezar a correr, pues la entresuela amortigua la pisada y reduce el impacto en las articulaciones, sobre todo al principio. Son estupendas, por ejemplo, si al principio combinas tramos caminando con otros corriendo.

También comparten características con unas zapatillas más técnicas, ya que la parte superior de malla ventila el pie y favorece la circulación de aire. Y la suela es adecuada para distintas superficies, aunque no sean unas zapatillas al uso para la montaña o para cuando llueve.

Cómo elegir tus zapatillas de running según el nivel

Si estás empezando a correr, de entrada no necesitas unas zapatillas muy caras, avanzadas ni diseñadas para competir. Lo normal al principio suele ser andar y hacer sesiones cortas de running e ir subiendo el ritmo poco a poco. Eso sí, hay diferencias:

Si empiezas desde cero, prioriza la comodidad, buena sujeción y buena amortiguación.

Si retomas el running después de un parón, mejor un calzado cómodo y que te resulte ya familiar.

Si ya corres varias veces por semana, tendrás que irte a modelos de running más avanzados.

Si lo tuyo son los caminos de tierra o terrenos irregulares, necesitarás unas zapatillas de trail running.

Las Fila Velora son versátiles, te servirán si estás empezando en el running y también las podrás seguir llevando cuando cojas algo más de ritmo. ¡No cuestan más de 40€!

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