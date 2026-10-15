Ofertas de octubre de AEG: rebajada 280€ la secadora mejor valorada para hacer la colada este otoño

Las temperaturas van a caer en picado este fin de semana en buena parte de España, y por fin tendremos un tiempo otoñal. Y aunque seas más de frío que de calor o tengas ganas de ponerte ropa de abrigo, lo peor de esta época del año es que la ropa tarda muchísimo tiempo en secarse: lluvia, humedad, temperaturas bajas…

A no ser que tengas una secadora en casa, el electrodoméstico más vendido en otoño e invierno para tener la ropa seca en pocas horas. Como la secadora con bomba de calor Serie 9000X Absolute Care de AEG, rebajada 280€ en las ofertas de octubre de su tienda online con un solo por tiempo limitado y con un 10% de descuento adicional con el código 10DESCAEG. ¡Se acabó esperar varios días a que la ropa se seque!

Ventajas de tener una secadora AEG este otoño

Reduce el consumo de energía un 20% con el modo de ahorro SmartDry (frente a otros modelos de la marca).

Seca cargas mixtas de hasta 5 kg en solo 75 minutos con el programa MixDry+ sin separar tejidos sintéticos de prendas de algodón.

9 kg de capacidad para secar más ropa en una misma tanda y reducir el número de ciclos.

La tecnología 3DScan detecta la humedad hasta 10 cm de profundidad, ideal para edredones o chaquetas.

Una secadora con bomba de calor que cuida las prendas delicadas

secadora con bomba de calor Serie 9000X Absolute Care AEG.jpg secadora con bomba de calor Serie 9000X Absolute Care de AEG

Igual que no mezclarías ropa oscura y ropa blanca en la lavadora, tampoco puedes secar todas las prendas de la misma manera. Por eso, la secadora con bomba de calor Serie 9000X Absolute Care de AEG incluye distintas tecnologías para ajustar su funcionamiento según la ropa que haya dentro del tambor (toallas de algodón, jerséis de lana, chaqueta tipo plumas…).

Una de las más interesantes es la tecnología 3DScan, que analiza la humedad en el interior de las prendas hasta 10 cm de profundidad. Por tanto, ayuda a secar bien los edredones, las chaquetas y cualquier otra prenda más gordita o con relleno. Y el sistema AbsoluteCare controla la temperatura y el movimiento del tambor para adaptar el secado a tejidos delicados.

¿Quién necesita una secadora en casa?

En realidad, a cualquiera nos vendría bien esta secadora rebajada en AEG. Aunque hay hogares que tienen más necesidad que otros:

Familias que ponen bastantes lavadoras a la semana (uniformes, toallas, sábanas, ropa de diario…).

Personas que viven en pisos pequeños y apenas tienen espacio para tender en el patio, en la terraza o para colocar un tendedero en el salón.

Si vives en una zona con mucha humedad o con un clima muy lluvioso.

Utilizas prendas más delicadas o ropa técnica, porque la tecnología AbsoluteCare el programa Outdoor cuidan mejor los tejidos sensibles.

No olvides aplicar el cupón descuento 10DESCAEG para ahorrarte un 10% sobre el precio ya rebajado de esta secadora AEG o de cualquier otra compra que hagas en su tienda online durante estas rebajas de octubre, con descuentos de hasta el 58% hasta el 1 de noviembre.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.