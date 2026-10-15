Celebra el aniversario de Primor con el estuche rebajado de Estée Lauder que cuida tu piel mientras duermes

La rutina de noche es muy diferente a la de día. Si por la mañana nos interesa más despertar la mirada, desinflamar el rostro y conseguir un efecto buena cara, la prioridad de la night routine es hidratar en profundidad y favorecer la renovación celular, que se produce mientras dormimos. Y por eso tienes que fichar el estuche La Noche es Joven de Estée Lauder.

Es un cofre de lujo que contiene productos para cuidar la piel mientras duermes. A un precio más bajo de lo que estás pensando, porque pasa de costar 143€ a menos de 80€ en las ofertas de aniversario de Primor. ¡Te contamos cómo incluirlo en tu rutina!

Todo lo que incluye el estuche La Noche Es Joven de Estée Lauder

Sérum Advanced Night Repair: un sérum con ácido hialurónico que hidrata, mejora la textura, suaviza las líneas de expresión y consigue un tono más uniforme. Contorno de ojos Advanced Night Repair Eye Supercharged: un tratamiento en formato mini para mejorar ojeras, líneas de expresión y signos de cansancio. Rodillo de hielo facial: sirve para masajear el rostro, refrescar la piel y desinflamar, sobre todo por la mañana. Neceser: para guardar todos los productos y llevártelos de viaje.

Una rutina facial completa para cuidar tu piel por la noche

estuche La Noche es Joven Estée Lauder.jpg estuche La Noche es Joven de Estée Lauder

El estuche La Noche es Joven de Estée Lauder contiene varios productos a un precio mucho más bajo del habitual, y también más barato que si los compraras por separado. El sérum antiedad viene en su formato habitual de 50 ml y se encarga de hidratar la piel, mejorar la textura y suavizar las pequeñas arrugas y líneas de expresión.

El contorno de ojos antiedad hace justo lo mismo, solo que en la zona alrededor de los ojos, que es la más delicada. Eso sí, en un formato mini de 5 ml para probarlo o llevarlo de viaje. Y tanto el rodillo de hielo como el neceser completan el estuche de noche de lujo de Estée Lauder.

Celebra el 73 aniversario de Primor

Primor cumple 73 años y lo celebra a lo grande en sus tiendas físicas y en la web, con descuentos de hasta el 85% en perfumes, parafarmacia, cabello, cosmética y maquillaje. En la promo están incluidas marcas premium, como Estée Lauder, Lancôme, Yves Saint Laurent o Rabanne, con envíos gratis a partir de 25€ de compra.

Además de las ofertas de aniversario de Primor que puedes encontrar en su web, lanzan también promociones puntuales. Por ejemplo, si haces tu pedido hoy, puedes entrar en el sorteo de una caja valorada en 1.000€. Solo tienes que añadir el cupón SORTEOPRIMOR en el carrito al hacer tu pedido este miércoles.

Aprovecha que cuesta casi la mitad de su precio habitual y que puedes entrar en el sorteo de una caja de productos para celebrar el aniversario de Primor. Y recuerda: durante los próximos días, puedes encontrar tus favoritos de skincare y maquillaje al 85%.

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