Acaba con las rojeces y el acné: 15% de descuento en la máscara de luz LED con luz roja, azul y efecto frío

Las máscaras de luz LED son dispositivos que hace unos años se utilizaban únicamente en clínicas de belleza, pero en los últimos años han dado el salto al terreno doméstico. Y eso significa que podemos aprovechar los beneficios de la luz roja, azul o infrarroja en la piel, desde casa y con una sesión breve a diario.

De todas las opciones en el mercado, una de las más completas y con mejor relación calidad-precio es la máscara LED Shark CryoGlow, porque además es la primera en España con un sistema de frío para el contorno de ojos. ¿Te quieres ahorrar un 15% en la mejor compra beauty del año? Aplica el cupón descuento ELESPAÑOL-CRYO en la web de SharkNinja en tus compras hasta el 31 de octubre para conseguirla más barata.

Así va a mejorar tu rutina con esta máscara de luz LED

4 tratamientos para adaptar el funcionamiento de la máscara a tus necesidades (corregir imperfecciones, mejorar la firmeza, mantener resultados…).

Luz roja e infrarroja que mejoran las rojeces y la textura de la piel en solo 8 semanas.

Luz azul para las pieles con tendencia acneica.

3 niveles de frío y tecnología InstaChill para refrescar el contorno de ojos.

Una máscara facial con luz LED y frío para cuidar la piel en casa

máscara LED Shark.jpg máscara LED Shark CryoGlow

Lo primero que nos llama la atención sobre la máscara LED Shark CryoGlow es la tecnología InstaChill, pues es la primera máscara de este tipo en España con función de frío para el contorno de ojos. Lo agradecerás para despertar y desinflamar la mirada por la mañana. Por otro lado, la tecnología iQLED utiliza luz roja, azul e infrarroja profunda para tratar distintas necesidades de la piel.

Si quieres mejorar la textura de la piel e incluso reducir arruguitas o líneas de expresión, utiliza la luz roja e infrarroja. Y si te preocupan más las pequeñas imperfecciones, manchitas o tienes acné, la luz azul es para ti. Además, esta máscara LED de Shark incorpora un programa de mantenimiento para conservar los resultados después de completar un ciclo de tratamiento.

Preguntas frecuentes

¿Necesitas resolver alguna duda más antes de dar el paso? Aquí tienes las preguntas más frecuentes sobre esta máscara LED de Shark.

¿Para qué sirve una máscara de luz LED?

Se utiliza como complemento de la rutina facial para tratar las necesidades de la piel mediante distintas longitudes de onda. Puedes mejorar las rojeces, la textura cutánea o las imperfecciones del acné, según el tipo de luz que utilices.

¿Qué diferencia hay entre la luz roja y la luz azul?

La luz roja se utiliza en tratamientos para mejorar el aspecto general de la piel y la textura. La azul, por el contrario, es la más recomendada para pieles con tendencia acneica.

¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto una máscara LED?

Depende del dispositivo, el tratamiento y las características de cada piel. En el caso de la Shark CryoGlow, se empiezan a ver resultados después de ocho semanas para el tratamiento con luz roja e infrarroja, y en cuatro semanas en caso de la luz azul.

¿Hay descuento para comprar la máscara de luz LED Shark?

Así es. Aplica el cupón ELESPAÑOL-CRYO en el carrito, justo antes de hacer el pago, para conseguir un 15% de descuento sobre el precio final.

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