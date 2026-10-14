He probado la HONOR Pad X8a y me parece una de las tablets más interesantes por menos de 150€

Llevo bastantes meses detrás de una tablet que cumpliera cuatro requisitos: diseño fino para viajar, resolución suficiente para ver películas o leer, buena autonomía para trabajar fuera de casa y un precio asequible. Hasta que di con la HONOR Pad 8Xa, que me parece la tablet más interesante del mercado para tener características muy decentes sin gastar más de 150€.

La pantalla de 11 pulgadas con resolución Full HD cumple perfectamente, la batería dura muchísimas horas (incluso con un uso intensivo) y pesa menos de medio kilo. La tienes disponible en AliExpress con 4 GB de RAM (suficiente para el uso que le he dado) y en versión de 64 o 128 GB de almacenamiento, rebajada un 21% por tiempo limitado.

Lo que más me ha gustado de esta tablet

Pantalla de 11 pulgadas con resolución Full HD. La resolución de 1.920 x 1.200 px es suficiente.

Cumple con las 14 horas de reproducción de vídeo que anuncia el fabricante (batería de 8.300 mAh).

Diseño fino y ligero (7,25 mm de grosor y 495 g de peso) que cabe en cualquier bolso o mochila.

Buenos altavoces con tecnología HONOR Histen con sonido envolvente.

Una pantalla de 11 pulgadas y una batería correcta

HONOR Pad.jpg HONOR Pad 8Xa

Si tuviera que destacar únicamente dos características de la HONOR Pad 8Xa tengo muy claro que sería la pantalla y la autonomía. Para empezar, sus 11 pulgadas sobran para leer documentos, libros o ver películas y series con un tamaño mucho más cómodo que un móvil. Y más compacto que un portátil. No compite con tablets de gama alta, pero sí que es correcta dentro de su rango de precio para el día a día.

En cuanto a la autonomía, su batería de 8.300 mAh dura muchísimo más que otras tablets más caras que he probado, tanto trabajando como viendo contenido multimedia. Y en el terreno del rendimiento, incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 680 y 4 GB de RAM que no se quedan cortos.

¿Para quién es perfecta esta tablet de HONOR?

¿La recomiendo? Me parece una buena tablet para trabajar, estudiar y para ocio. Por ejemplo, la he usado para leer documentos, buscar información en internet, ver contenido en streaming y mis hijos también para leer apuntes o seguir clases online. La pantalla es lo suficientemente grande para no terminar con dolor en los ojos.

También me viene muy bien como complemento del portátil, es decir, como una segunda pantalla auxiliar para responder correos, videollamadas o cualquier otra tarea sin saturar el ordenador principal. No me parece una sustituta del portátil como tal ni la mejor para tareas de edición muy pesadas, pero sí que es un acierto para usar en casa o fuera con bastante soltura.

Y ahora que está de oferta a menos de 110€ en AliExpress, la HONOR Pad X8a es un acierto mucho más grande que cuando la compré. ¡Yo no dejaría escapar el chollo!

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