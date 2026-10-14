La alternativa barata a la Dyson Airwrap: riza, alisa y da volumen con sus 14 cabezales

Melena lisa el lunes, ondas naturales el martes, volumen en las puntas el miércoles, una coleta con flequillo abierto el jueves y rizos marcados el viernes. ¿Te apetece cambiar de peinado todos los días y, sobre todo, que no te cueste apenas esfuerzo hacerlo?

Entonces, tienes que fichar el moldeador AirGlam 14 en 1 Flex de Cecotec, la mejor alternativa (y más barata) a la Dyson Airwrap. Sus 14 cabezales, la tecnología iónica y el revestimiento de queratina no tienen nada que envidiarle, mucho más ahora que lo hemos fichado rebajado un 60% en El Corte Inglés. ¡Ideal para ti o para regalar a alguien especial!

¿Por qué necesitas este moldeador AirGlam 14 en 1 Flex de Cecotec?

14 cabezales para hacerte rizos, ondas, alisar secar, dar volumen… ¡Lo que quieras!

Un motor con una potencia de 1.400 W y 110.000 rpm para secar y peinar al mismo tiempo.

El mango es flexible y plegable, por lo que es fácil de manejar y de sostener.

Incluye una pequeña pantalla digital para ajustar la temperatura y la velocidad.

La tecnología iónica y el revestimiento de cerámica y quieratina controlan el encrespamiento.

Un moldeador para secar, alisar y hacer ondas

moldeador AirGlam 14 en 1 Flex Cecotec.jpg moldeador AirGlam 14 en 1 Flex de Cecotec

Lo mejor del moldeador AirGlam 14 en 1 Flex de Cecotec es que viene con distintos accesorios para secar, alisar, ondear o dar volumen en cuestión de minutos y sin necesidad de tener mucha maña. Por ejemplo, para hacer ondas incluye cabezales de 32 y 38 mm con efecto Coanda.

Para alisar, puedes utilizar los cepillos StraightBrush y TangleFree, que desenredan el pelo y lo peinan al mismo tiempo. Y si buscas un acabado con cuerpo, el accesorio SkyVolume levanta las raíces. ¿Tienes el pelo rizado? Cecotec también ha pensado en ti con el difusor MaxiCurls, que seca las melenas rizadas naturales manteniendo la forma.

5 ideas de peinados con este moldeador Cecotec para el otoño

¿Buscas ideas para salir de la rutina y variar tus peinados este otoño? Aquí van opciones que puedes hacerte con el moldeador Cecotec:

Utiliza los cabezales CoandaTech de 38 mm para hacerte ondas anchas, alternando la dirección y con las puntas sueltas para un acabado más natural. Un secreto: este peinado sienta de maravilla con prendas de punto y gabardinas. Con los accesorios Style o ProStyler, trabaja las puntas hacia fuera para darle más 'gracia' a una melena recta. Queda muy bien si tienes un corte bob. El accesorio SkyVolumen levanta la raíz y BlowOut le da cuerpo al peinado. Utiliza los dos para dar volumen en la raíz, en las capas de delante y conseguir una melena con movimiento. Si tienes el pelo rizado u ondulado, sécalo con el difusor MaxiCurls para conservar su forma en todo momento. Reducirás también el frizz los días de lluvia. Para un look más sencillo, alisa toda la melena con el StraightBrush y curva ligeramente los mechones de delante.

¿Cuál es tu favorito? El moldeador de Cecotec rebajado en El Corte Inglés tiene infinitas posibilidades, y podrás acceder a todas ellas por menos de 140€. ¡Imprescindible en tu rutina!

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