Pantalla 4K de 65" y sonido de cine para ver la Champions: ¡rebajado más de 900€ este pack de LG!

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LaLiga volvió el fin de semana pasado después del parón de selecciones, y esta semana lo hará la Champions con la segunda jornada de la fase liga. Entre el martes y el miércoles, disputarán sus partidos los cinco equipos españoles clasificados —Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Betis y Villarreal—. ¿Vas a verlos en el sofá de casa y quieres sentirte como si estuvieras en el estadio?

En ese caso, la mejor compra posible para esta nueva temporada es el pack de Smart TV LG QNED 65" + barra de sonido S70TY, que baja de precio un 43% y un 10% adicional con el cupón LGELESPANOL10. En total, te ahorras más de 900€ en el mejor pack para ver todo el fútbol en casa.

¿Por qué merece la pena este pack de Smart TV y barra de sonido LG?

Pantalla de 65 pulgadas con resolución 4K.

Tecnología MiniLED con 2.040 zonas de control de imagen para apreciar mejor los detalles.

La tecnología antirreflejos reduce hasta un 94% los reflejos.

Incluye barra de sonido de 500 W con configuración 5.1.1, que distribuye el audio y consigue una experiencia más envolvente.

Imagen MiniLED y sonido Dolby Atmos

Smart TV LG QNED 65" + barra de sonido S70TY LG

La televisión es la protagonista de este pack LG rebajado. Es una LG QNED evo MiniLED QNED85 de 2026, con resolución 4K y tecnología de iluminación que trabaja en 2.040 zonas independientes. Es decir, que la tele controla con la máxima precisión todas las áreas de la imagen para que haya un buen contraste entre las zonas iluminadas, las sombras y los detalles.

Por otro lado, incluye una barra de sonido S70TY que alcanza los 500 W y cuenta con una configuración de 5.1.1 canales, con altavoces frontales, traseros, un subwoofer y un altavoz orientado hacia arriba. La barra se encarga de que el sonido de los partidos de fútbol (y de cualquier otro contenido) tenga más 'cuerpo' y los escuches con la misma intensidad que en una sala de cine.

Preguntas frecuentes

¿No sabes si esta barra de sonido LG es para ti? Consulta las preguntas más frecuentes.

¿Qué incluye este pack de Smart TV y barra de sonido LG?

Incluye una televisión LG QNED evo MiniLED QNED85 de 65 pulgadas y resolución 4K, la barra de sonido S70TY y un soporte de dos postes para la barra.

¿Cuáles son las ventajas de una Smart TV MiniLED frente a una tele LED convencional?

La tecnología MiniLED utiliza fuentes de iluminación más pequeñas para controlar la luz en zonas más precisas. Este modelo tiene 2.040 zonas de control para mejorar el contraste y el nivel de detalle, sobre todo cuando hay diferencias importantes entre luces y sombras.

¿La barra de sonido LG S70TY es compatible con Dolby Atmos?

Sí. La barra que viene en este pack es compatible con Dolby Atmos y tiene una configuración de 5.1.1 canales y 500 W de potencia. La experiencia en deporte, películas y series es muy envolvente.

¿Se puede utilizar esta TV para jugar a videojuegos?

Claro que sí. De hecho, incluye funciones para gaming, como VRR de hasta 144 Hz y compatibilidad con AMD FreeSync Premium. También incluye Motion Booster, que eleva la tasa de refresco a 288 Hz en modo juego.

¿Hay algún descuento en la tienda online de LG?

La tienda online de LG normalmente tiene ofertas y promociones. Este pack, por ejemplo, está rebajado un 43%. Y con el cupón LGELESPANOL10 te puedes ahorrar un 10% adicional en toda la web.

¿La quieres en tu salón esta temporada? Puedes ahorrarte más de 900€ entre el descuento activo en la web y un 10% adicional con el código LGELESPANOL10, ¡así que corre a por ella!

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