Amazon derriba el precio de su adaptador más vendido para tener CarPlay sin cables en tu coche
Si tu coche ya tiene CarPlay o Android Auto, con este adaptador puedes olvidarte de conectar tu móvil por cable. ¡Rebajado a menos de 30€!
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¿Tu coche trae de fábrica el sistema CarPlay o Android Auto? Si es así, o lo has instalado después, hay un truco con el que no necesitas conectar el móvil por cable para utilizar Google Maps o poner tu playlist favorita en Spotify y que aparezca en la pantalla. Amazon acaba de hundir el precio de su adaptador CarPlay inalámbrico más vendido, y pasa de costar casi 100€ a menos de 30€ (70% de descuento).
Es compatible tanto con CarPlay como con Android Auto. Eso sí, sirve si tu coche ya tiene este sistema, solo que te ahorras conectarlo por cable y la pantalla se conecta con tu móvil de forma inalámbrica. El truco perfecto para no tener cables por medio y de paso cuidar mejor la batería de tu smartphone.
Lo necesitas en tu coche porque…
- Te olvidas de conectar el móvil por cable y puedes utilizar CarPlay o Android Auto de forma inalámbrica.
- Se conecta mediante USB o USB-C, que son los puertos que tienen la mayoría de coches.
- Wi-Fi de doble banda de 2,4 y 5 GHz mantiene una buena conexión para mapas, música y otras apps.
- Lo emparejas una vez y después se conecta con tu móvil en solo 3 segundos.
Convierte el CarPlay de tu coche en inalámbrico por menos de 30€
El adaptador CarPlay inalámbrico de Ancvet lleva varias semanas siendo el más vendido de Amazon en su categoría. Es un pequeño dispositivo USB que conectas al puerto de tu coche para utilizar Android Auto o CarPlay de manera totalmente inalámbrica, sin cambiar en absoluto el funcionamiento de tu sistema.
Ocupa muy poco espacio, te ayuda a tener un interior mucho más 'limpio' y, por supuesto, también podrás utilizar los comandos de voz o los controles de tu coche para controlar el sistema, como haces ahora.
Cómo configurar este adaptador inalámbrico de CarPlay paso a paso
Es superfácil, aunque no seas muy amigo de la tecnología. De hecho, el emparejamiento inicial se hace en solo 8 segundos. Y a partir de ahí, tu coche se conecta siempre al móvil nada más subirte en apenas 3 segundos. Sigue estos pasos:
- Conecta el adaptador al puerto USB o USB-C de tu coche.
- Enciende el sistema multimedia y la pantalla debería reconocer el dispositivo.
- Activa el Bluetooth y el Wi-Fi del móvil.
- Busca el adaptador desde los ajustes de Bluetooth del móvil y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla. La conexión inalámbrica se hace después mediante Wi-Fi.
- Comprueba que todo funciona y ya no tendrás que preocuparte de los cables.
Aprovecha el ofertón de Amazon en su adaptador inalámbrico más vendido, que pasa de costar casi 100€ a menos de 30€ solo por tiempo limitado. ¡Una ganga!
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