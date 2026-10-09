Último fin de semana de los Días Naranjas: PcComponentes hunde a precio mínimo histórico este portátil Asus con 16 GB de RAM

¿Tu portátil te está pidiendo un cambio? Ya no lo puedes utilizar sin estar conectado a la corriente, no tienes apenas almacenamiento libre, va muy lento, no recibe actualizaciones… Son señales de que necesitas un nuevo ordenador, así que puedes aprovechar el último fin de semana de los Días Naranjas de PcComponentes, con descuentos de hasta el 60% en los mejores portátiles del año.

Le hemos echado el ojo al portátil Asus Vivobook 16, con una pantalla de 16 pulgadas y un procesador Intel Core Ultra 5. Además, está rebajado un 38% en PcComponentes, por lo que baja a menos de 550€ y alcanza su precio mínimo histórico en la plataforma. ¡Una ganga!

Características top de este portátil Asus

Procesador Intel Core Ultra 5 225H de 15 núcleos para trabajar con varias apps al mismo tiempo.

16 GB de memoria RAM DDR5 + almacenamiento SSD de 512 GB.

La pantalla IPS de 16 pulgadas es muy cómoda si trabajas con varias ventanas y pestañas a la vez.

Carga rápida que recupera el 60% de la batería en solo 49 minutos.

Una pantalla amplia y conexiones para trabajar o estudiar

Asus Vivobook 16 PcComponentes

El portátil Asus Vivobook 16 tiene muchísimos puntos fuertes, empezando por una pantalla de 16 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 px y un formato 16:10 con más espacio vertical que los paneles panorámicos de toda la vida. Además, con acabado antirreflejos que mejora la calidad de la pantalla tanto en habitaciones oscuras como si trabajas a plena luz del sol.

Pero uno de los motivos de peso para comprarlo es su procesador Intel Core Ultra 5 225H con 14 núcleos y 16 GB de RAM, lo que significa que podrás utilizarlo para cualquier tarea (ofimática, navegar por internet, videollamadas, apps para editar fotos y vídeos…). Además, incluye dos puertos USB-A, dos USB-C con funciones de carga y salida de vídeo DisplayPort, una conexión HDMI 1.4 y un conector combinado para auriculares y micrófono

Este domingo terminan los Días Naranjas de PcComponentes

Dos semanas después, los Días Naranjas de PcComponentes llegan a su fin este domingo 11 de octubre a medianoche. Llevan activos desde finales de septiembre con descuentos de hasta el 60% en una selección de productos enorme: tecnología, hogar, gaming, informática… Tus imprescindibles para volver a la rutina y equipar tu casa en otoño.

Pero todo lo bueno se acaba, así que esta campaña de ofertas se despide el próximo domingo. Eso sí, todavía quedan ofertas y llegarán chollos de última hora a PcComponentes. Empezando por este portátil Asus y continuando con televisores, monitores, smartphones, consolas, pequeños y grandes electrodomésticos… ¡Tú decides!

Muchos de los productos en oferta, como es el caso del Asus Vivobook 16, están alcanzando estas semanas su precio mínimo histórico en la plataforma. ¡Aprovecha la recta final de los Días Naranjas!

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