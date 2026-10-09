Ahorra en tu nuevo lavavajillas: 10% de descuento extra con este cupón ¡y 1 año de detergente de regalo!

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¿Es más barato fregar a mano que utilizar un lavavajillas? Para nada. Aunque, de entrada, tienes que hacer la inversión de comprar un lavavajillas, en muy poco tiempo rentabilizarás la inversión por el ahorro en consumo de agua, de electricidad y en el tiempo libre que ganarás todos los días.

Los dispositivos actuales son modernos, inteligentes y te lo ponen muy fácil en cuanto a su capacidad, consumo, nivel de ruido y facilidad para ordenar la vajilla. Por ejemplo, la tienda online de LG acaba de rebajar un 35% el precio del lavavajillas LG QuadWash Steam, y puedes ahorrarte otro 10% extra con el cupón LGELESPANOL10. ¡Aplícalo en el carrito!

¿Por qué te recomendamos el lavavajillas LG QuadWash?

Capacidad para 14 servicios, suficiente para la vajilla de todo el día en una sola carga o para reuniones familiares.

Limpia con vapor a 100ºC para mejorar la higiene de la vajilla y reducir las marcas de agua hasta un 30%.

El sistema QuadWash con brazos de lavado multidireccionales distribuye mejor el agua desde distintos ángulos y no deja zonas sin limpiar.

Tercera bandeja ajustable para cubiertos que deja espacio en los cestos inferiores.

Solo consume 9,5 litros de agua por ciclo.

Limpia con vapor y deja más espacio para tu vajilla

LG QuadWash Steam LG

El lavavajillas LG QuadWash Steam incorpora la tecnología TruSteam, que genera vapor a 100ºC para dejar los platos mucho más limpios y reducir las marcas de agua. Con esta función, LG señala que sus lavavajillas han conseguido reducir las bacterias un 99,999% durante el ciclo de desinfección.

Por otro lado, el sistema QuadWash hace que el agua llegue mucho mejor a todos los rincones, gracias a los brazos de lavado, para que no queden cubiertos ni platos sin limpiar. Si eres de llenar el lavavajillas hasta arriba, esta distribución aprovecha mucho mejor el espacio, dividido en bandejas y un sistema de cestos.

¿Este lavavajillas es más eficiente que fregar a mano?

Claro que sí. Poner el lavavajillas cargado ahorra muchísima agua en comparación con lavar la misma cantidad de vajilla a mano. En este caso, este lavavajillas LG consume solo 9,5 litros de agua por ciclo, mientras que fregar esa cantidad de vajilla a mano desperdiciaría hasta 40 litros de agua.

Así que sí, es mucho más eficiente en cuanto a consumo de agua y también de energía. Es un lavavajillas silencioso, fácil de usar y de programar. Y encima ahora LG premia tu compra con 1 año gratis de productos Natulim.

No olvides aplicar el cupón LGELESPANOL10 en el carrito para ahorrarte un 10% extra sobre el precio ya rebajado, y solicita tu regalo de productos Natulim después de la compra. ¡Lo tiene todo!

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