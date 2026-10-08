Ring Intercom Audio: ha sido el dispositivo inteligente más vendido de la Fiesta de Ofertas Prime ¡y sigue rebajado un 61% en Amazon!

¿Cuántas veces han intentado dejarte un paquete y no estabas en casa? O han llamado al telefonillo y no te ha dado tiempo a abrir. Eso tiene fácil solución con el Ring Intercom Audio de Amazon, que convierte un telefonillo convencional en un dispositivo conectado e inteligente para saber quién llama desde el móvil, aunque no estés en casa.

Además, desde el propio aparato puedes comunicarte con la otra persona, decirle que deje un paquete en casa de un vecino e incluso dar acceso al portal con tu móvil o crear llaves virtuales para amigos y conocidos. Con razón ha sido el dispositivo inteligente más vendido de la Fiesta de Ofertas Prime, y sigue rebajado un 61% en Amazon.

¿Por qué comprar el Ring Intercom Audio?

Puedes abrir el portal desde cualquier lugar y permitir acceso a las visitas, aunque no estés en casa.

Permite crear llaves virtuales para familias y personas de confianza (con horarios personalizados incluso).

Si no tienes el móvil cerca, puedes responder al interfono con los comandos de voz de Alexa.

Instalación sencilla sin obras.

Acceso al historial de accesos y conversaciones durante 180 días.

Convierte el telefonillo de casa en un dispositivo inteligente

Ring Intercom Audio Amazon

El Ring Intercom Audio de Amazon es compatible con la inmensa mayoría de telefonillos. El dispositivo va conectado al interfono que ya tienes, y se conecta a tu smartphone vía Wi-Fi. Por tanto, puedes controlarlo desde el móvil, aunque no estés en casa.

Si alguien llama a la puerta, el Ring Intercom te envía una notificación al móvil y puedes comunicarte con él gracias al audio bidireccional. Y si ya tienes otros dispositivos compatibles con Alexa en casa, el interfono se integra de maravilla en ese ecosistema para tener un hogar conectado.

Valoraciones de los clientes

Muchos de los dispositivos inteligentes de Amazon han tenido descuentos durante la Fiesta de Ofertas Prime, por lo que los usuarios han aprovechado para comprarlos. En concreto, este Ring Intercom Audio es el más vendido de su categoría y esto es lo que opinan los usuarios que ya lo han probado:

"Desde que descubrí Alexa, estoy haciéndome con todo tipo de aparatos para domotizar mi casa y ahora ha tocado el Ring Intercom, un invento muy útil para domotizar telefonillos domésticos".

"Al ir con WiFi, podemos hablar y abrir en la distancia (así nadie sabe cuándo no estamos en casa). Yo puedo estar en Japón o en el sofá de mi casa y, mientras tenga datos en el móvil, hablar con quien llame o abrir la puerta del portal de mi casa en Murcia...".

"Convierte tu viejo telefonillo en un videoportero inteligente. Es de esos dispositivos que te hacen la vida mucho más cómoda desde el primer día".

¡Es facilísimo! Tiene 4,1/5 estrellas en Amazon, más de 13.500 opiniones positivas y es uno de los dispositivos inteligentes más cómodos para domotizar tu vivienda. ¡Aprovecha que cuesta poco más de 30!

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