El horno compacto de AEG que cocina un 50% más rápido y también funciona como microondas: ¡tirado de precio en octubre!

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¿Quieres renovar tu cocina con electrodomésticos versátiles, modernos y de última generación? Entonces, tienes que fichar el horno compacto Serie 8000 MealAssist de AEG, uno de los más vendidos durante sus Ofertas de Octubre y rebajado a menos de 700€ con el descuento de la tienda online y el código 10DESCAEG.

Es especial porque combina las funciones de un horno y de un microondas en un aparato de 45 centímetros de alto, ideal para integrar en tu cocina. Utiliza aire caliente y la función micro para preparar tus recetas favoritas en menos tiempo. De hecho, reduce hasta en un 50% el tiempo en algunas preparaciones. También incluye grill, función AirFry, calentamiento rápido y 19 modos de cocción.

Puntos fuertes del horno compacto de AEG en oferta

Horno y microondas en el mismo aparato para aprovechar mejor el espacio de la cocina.

44 litros de capacidad útil, suficiente para el día a día y recetas más elaboradas.

Tardarás hasta un 50% menos en algunas recetas al utilizar también la función de microondas.

Incluye 91 programas automáticos para elegir entre distintas recetas.

Horno compacto 8000 MealAssist de AEG

horno compacto Serie 8000 MealAssist de AEG AEG

El horno compacto Serie 8000 MealAssist de AEG es elegante, compacto y con un diseño a la última en color negro, precisamente el que más se lleva esta temporada para los electrodomésticos. Pero lo mejor está en su interior. El diseño CombiQuick combina las posibilidades de la cocción convencional con la tecnología de microondas, por lo que reduce el tiempo de cocción en algunas recetas.

Podrás controlarlo en todo momento desde la pantalla CookSmart Touch de 4,3", tiene conectividad Wi-Fi para manejarlo también desde la app de AEG y recibir actualizaciones. Y si cocinas habitualmente carne o pescado, su sonda térmica viene muy bien para controlar la temperatura y no pasarte ni quedarte corto.

¿Qué son y cómo aprovechar las ofertas de octubre de AEG?

AEG ha lanzado sus Ofertas de Octubre con descuentos de hasta el 58% en una gran selección de pequeños y grandes electrodomésticos, y estarán activas hasta el próximo 1 de noviembre. Para aprovecharlas, solo tienes que navegar por su catálogo y añadir al carrito lo que te interese. Hay productos con poco stock en oferta o con descuentos tan potentes que se agotan en tiempo récord.

Si tienes que renovar pequeños o grandes electrodomésticos en casa, es la oportunidad perfecta para hacerlo. Además, con el cupón descuento 10DESCAEG te puedes ahorrar un 10% adicional en este horno compacto y en cualquier otro producto rebajado de la web.

Este horno compacto de AEG tiene envío gratis a domicilio, devolución ampliada hasta 30 días y retirada y reciclaje de tu electrodoméstico antiguo. ¡Son todo ventajas!

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